El alcalde de Estella: "Está todo preparado por si nos quedamos incomunicados"

Incertidumbre. La llegada de la borrasca Marta en las próximas horas complicará el tiempo de cara al fin de semana en Jerez. Todos con la vista en el cielo y en la crecida del Guadalete, así como de arroyos como el Salado, cuya subida de nivel podría provocar el cierre al tráfico de la A-2003 dejando incomunicada a Estella y a La Barca, la pedanía de Cuartillos, la barriada rural de Puente de la Guareña y el núcleo de Magallanes.

"Nos preocupa el arroyo porque es el acceso de la A-2003 y, aunque el miércoles sobrepasó el puente del carril de servicio de la autopista y de entrada a las parcelas, ahora de momento no lo ha sobrepasado, quedan en torno a 30 centímetros. Y después de ahí, hasta que desborde el puente de la A-2003, parece que está a 1,10 centímetros", especifica Ricardo Sánchez, alcalde de Estella, que muestra su preocupación por la llegada de la borrasca Marta este viernes por la noche, "que viene muy cargada de agua. Al Arroyo Salado se le unen varios factores, el agua de la Sierra, el desembalse de Bornos y de Arcos. Factores externos que se suman a la lluvia".

Sánchez lanza un mensaje de "tranquilidad" a sus vecinos, "que no paran de preguntar si se corta la carretera. Nosotros vamos actualizando la información continuamente en redes sociales. Estamos expectantes y con incertidumbre porque el viento puede cambiar el escenario en cualquier momento".

"Tranquilidad, prevención y prudencia son las cosas que ahora mismo estamos transmitiendo a los vecinos. Es normal tener miedo, porque el desbordamiento puede llegar, pero lo importante son las personas. Si nos quedamos incomunicados, sobreviviremos porque está todo preparado por si pasa. Y ese sería el peor de los escenarios. Leonardo ha pasado sin hacer grandes estragos en nuestro pueblo, y ahora toca Marta, que al parecer viene muy cargada de agua. Veremos qué factores no controlables nos trae, esperemos que llueva con moderación".

Por su parte, Alejandro López, alcalde de La Barca, asegura que de momento "está todo controlado con la crecida del Guadalete. Ha habido desalojos preventivos de unas 15 viviendas. Hemos estado pendientes toda la noche y ahora, pendientes de los desembalses y de lo que llueva en la Sierra para ver cómo se plantea el día y la noche".

Hay que recordar además que unos 7.750 vecinos de la zona rural de Jerez, concretamente de las entidades locales autónomas de San Isidro, El Torno, Torrecera y Nueva Jarilla, así como de la barriada rural de Majarromaque, se teme que puedan quedar aislados en las próximas horas por la crecida del río Guadalete y de los arroyos que lo nutren, según lo advertido por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, aunque de momento no han quedado incomunicadas.