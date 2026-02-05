Unos 7.000 vecinos de la zona rural de Jerez se quedarán aislados por el crecimiento del río Guadalete de manera "inminente"

Unos 7.000 vecinos de la zona rural de Jerez de las entidades locales autónomas de San Isidro, El Torno, Torrecera y Nueva Jarilla así como de la barriada rural de Majarromaque se quedarán aislados de "manera inminente" por la crecida del río Guadalete y de los arroyos que le nutren, según lo apuntado en la tarde de este jueves por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo. No es que el agua vaya a llegar a estos núcleos, pero el aumento del caudal va a provocar el corte de las las carreteras de acceso a estos núcleos.

No se va a realizar una evacuación masiva de estos núcleos, pero sí se les ha advertido de que van a quedar incomunicados por carretera por la crecida del Guadalete. Por este motivo, está previsto que a lo largo de la tarde se envíe un segundo mensaje del sistema Es-Alert incidiendo en esta situación a todos los habitantes de la zona rural. Desde el Ayuntamiento ya se ha hablado con los alcaldes y delegados de alcaldía de estos núcleos para facilitar la evacuación de aquellas personas que sean dependientes o vulnerables.

No obstante, la cifra de personas que pueden quedar aisladas se podría duplicar en las siguientes horas si el Arroyo Salado, que discurre por el término municipal jerezano, continúa creciendo fruto de las escorrentías por las lluvias de estso días y acaba cortando la A-2003 a la altura de Estella. En este caso, también quedarían incomunicados los núcleos de Estella y La Barca, la pedanía de Cuartillos, la barriada rural de Puente de la Guareña y el núcleo de Magallanes, que cuentan con una población total que ronda las 7.000 personas. Según los cálculos municipales, en el peor de los escenarios se podrían ver aisladas en torno al 69% de la población rural de Jerez

De este modo, se mantiene habilitado el Palacio de los Deportes de Chapín para atender a las personas que decidan abandonar su vivienda puesto que se ha advertido de que este aislamiento se podría alargar durante varios días, según lo apuntado por la regidora.

El importante volumen desembalsado en las últimas horas tanto en Bornos como en Arcos, que a primera hora de la mañana alcanzaron su máxima capacidad de almacenamiento ha provocado que el río Guadalete vaya a tener un crecimiento sustancial durante las próximas horas. Según lo apuntado por la regidora, se prevé que esta cantidad de agua desembalsada llegue a la zona de Jerez en torno a la medianoche de este jueves, aunque se espera el mayor pico en torno a las tres de la tarde de este viernes.