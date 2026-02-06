El alcalde de Torrecera agradece la "labor brutal" del Ayuntamiento de Jerez

La amenaza de la crecida del Guadalete y de Arroyo Salado también afecta a Torrecera. "Al ser un pueblo que está en alto, no hemos tenido que lamentar ninguna inundación ni ha habido desalojos", apunta su alcalde, Francisco Arcila, que sí lamenta, sin embargo, que haya afectado a las viviendas más cercanas a la vega del Guadalete, a escasos 100-200 metros. "Impresiona ver la cantidad de agua que está bajando de los distintos embalses", añade.

Torrecera sí se vería incomunicada por el cierre de la A-2003 si creciera el Arroyo Salado, "que se ve muy afectado por el agua de lluvia, más que por los desembalses. En estos momentos afortunadamente no está lloviendo como para que eso ocurra".

Arcila manda un mensaje de "tranquilidad de los vecinos y que eviten los desplazamientos. Y que estamos aquí para lo que haga falta". Asimismo, agradece a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y a la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez Toro, "la labor brutal que están desarrollando".