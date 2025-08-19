La alcaldesa acompaña a los vecinos de Mesas de Asta en la salida a la playa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la delegada de Empleo y Comercio, Nela García, y la delegada de alcaldía Rosa María Pedraza, ha querido acompañar a los vecinos de Mesas de Asta en la salida hacia su día de playa. Un centenar de personas se han agrupado en la marquesina de la entrada a la barriada rural para esperar los dos autobuses del programa de playa, 'Súbete al autobús del verano' que los han llevado hasta Costa Ballena.

María José García-Pelayo ha preguntado a los vecinos su opinión sobre el desarrollo de programa. Sin soltar de las manos todo lo indispensable, sombrillas, neveras, sillas, bolsos, los vecinos y vecinas expresaban "su satisfacción". “La verdad es que están muy contentos con el programa porque es una oportunidad que tienen para salir del pueblo, un día a la semana, durante los meses de verano de julio y agosto, para ir a la playa. En el caso de hoy van a ir a Costa Ballena, que les encanta”, comentaba la alcaldesa.

La llegada del primer autobús puso en movimiento a las personas presentes. En orden fueron subiendo por la puertas del vehículo. La alcaldesa también lo hizo. “Bueno, espero que lo paséis bien”. Dicho esto se dirigió al otro grupo que esperaba el segundo autobús. En la conversación, María José García-Pelayo destacaba también la importancia de este programa como elemento de conciliación familiar. “Es un programa que también da un poco de respiro a las madres, a los padres, hay niños y niñas, en algunos casos van jóvenes solos, así como personas mayores. Es un día de playa para todos los gustos, que estos vecinos y vecinas de la zona rural viven a tope, y hoy han tenido suerte porque hace más fresquito”, señalaba la alcaldesa.

María José García-Pelayo ha aprovechado la visita para reconocer la labor de la Delegación de Medio Rural. “Quiero dar las gracias a todo el equipo de la Delegación de Medio Rural, a Susana Sánchez Toro, porque todas las barriadas rurales tienen la oportunidad ir a la playa. Vamos trabajar para mejorar el programa, que para eso estamos (Gobierno de Jerez) para mejorar y trabajar”, aseguraba.

El programa 'Súbete al autobús del verano' ofrece dos rutas diarias de martes a jueves y una ruta los viernes en las 15 barriadas rurales y la pedanía de Cuartillos. Así la ruta 1 del martes es la de Mesas de Asta y la ruta 2 la que pasa por Gibalbín, la Inmaculada y Torremelgarejo. El miércoles la ruta 1 recorre Rajamancera y la Ina. Mientras que la ruta 2 discurre por Majarromaque, La Guareña y Cuartillos. El jueves la ruta 1 pasa por Lomopardo, Albarizones y La Corta. Y la ruta 2 recorre Mesas de Santa Rosa y Las Tablas. Ya el viernes la ruta 1 tiene paradas en El Mojo, La Pachecas y El Portal.