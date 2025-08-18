Este bar de Chipiona es “para morirse”: brunch, tapeo y desayunos únicos hechos con amor

Parece que hablamos de un bar, pero es mucho más: un sueño. El sueño de Mari Ángeles: La Cerrajería. Ubicada en la plaza de Abastos de Chipiona, la encontrarás fácilmente por tratarse de uno de los establecimientos más coquetos y llamativos. El padre y sus hermanos, cerrajeros de toda la vida, restauraron el local. “Cada rincón cuenta su historia: las paredes de chapa, las mesas, las estanterías… Todo lo hicieron con sus manos, y para mí”, explica la emprendedora en su web.

La Cerrajería ofrece desayunos, brunch y tapas con opciones veganas y sin gluten. Su cocina se caracteriza por utilizar productos locales, kilómetro cero. Maravilla a todo el que lo prueba, la originalidad de sus platos saludables, “hechos con ingredientes de temporada, muchos de ellos cultivados por agricultores de nuestra tierra”. Otra de las claves que hace singular la comida de La Cerrajería es que cambian el azúcar por miel y dátiles, y trabajan opciones sin gluten como panes brioche para celíacos.

La Cerrajería, en el mercado de abastos de Chipiona. / La Cerrajería

Llaman la atención los desayunos estilo brunch, los poke bowls y las tapas, todo elaborado con ingredientes frescos y de temporada. “Las gyozas de calamar y pulpo están para morirse, los poke deliciosos (sobre todo el de pollo) la tortilla de espinacas espectacular y los altramuces son de otro nivel (lo marinan ellos mismos)”, comenta Maru en una reseña.

La bloguera @foodtravelteresalorenzo, se pasó por La Cerrajería y propone que “descubras la magia de los sabores y las texturas”. Según la creadora de contenido, “se come genial y diferente”.

Qué comer en La Cerrajería

Si aún no te atreves a disfrutar de una experiencia gastronómica en La Cerrajería, te comentamos algunos de los platos que cocina Mari Ángeles.

Poke de pollo asiático de La Cerrajería, en Chipiona. / Maru del Moral

Pan bao de carrillada con una salsa secreta y cebolla encurtida.

Poke con pollo asiático.

Gyoza de gambas o de chipirón, pulpo y choco.

Tortilla de espinacas.

Croquetas de corvina.

Uno de los platos más especiales es el menudo con choco.

Lasaña sin gluten, elaborada sin pasta, con berenjena, carne de cerdo y ternera y queso de cabra. La bechamel está hecha con harina de maíz.

Samosa de cordero.

Tarta de queso apolonio, uno de los más premiados en España con mermelada casera elaborada por Marí Ángeles. Sin gluten.

Tarta de chocolate con leche y chocolate blanco, también sin gluten.

Los clientes aseguran que, además, de dedicarle mucho amor a la preparación de los platos, los precios son bastantes competitivos. ¿Te animas a probar La Cerrajería?