El alcantarillado de Jerez podría "colapsar" este sábado si hay fuertes lluvias, especialmente en la zona sur

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha advertido de que los colectores que recogen las aguas del alcantarillado de la ciudad podrían generar este sábado un grave problema de inundaciones en toda la ciudad, aunque especialmente en puntos de la zona sur como la avenida Puertas del Sur o el polígono El Portal. El motivo es que estas conducciones se encuentran "al límite de su capacidad". Por ello, no se descarta que, debido a esta saturación, algunos imbornales no solo no evacuen más agua, sino que empiecen a expulsarlas.

El problema fue advertido en la mañana de este viernes por técnicos de Aquajerez, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, en una reunión que mantuvieron con representantes municipales. La regidora explicó que le han trasladado que la red de alcantarillado se encuentra "al límite" debido, por un lado, a la importante cantidad de lluvia caída durante los últimos días como por el crecimiento del río Guadalete, que está provocando que la capacidad de desagüe disminuya.

Por este motivo, García-Pelayo indicó que, en el caso de que se produzcan fuertes lluvias a lo largo de la jornada de este sábado, podría producirse este grave problema y empiece a salir agua por los imbornales. Aunque indicó que se desconoce si esta circunstancia se va a producir "al 100%", "nuestra obligación es tomar decisiones para que los daños estén controlados". Este colapso afectaría únicamente a la red de alcantarillado (aguas pluviales), no así a las de abastecimiento (suministro) ni saneamiento (aguas residuales).

Aunque señaló que este grave problema podría producirse en cualquier punto de la ciudad, sí apuntó algunas zonas "más sensibles" dado que se encuentran en la parte baja de la ciudad, concretamente en la zona sur. Entre los puntos más conflictivos indicó que podrían ser las calles William Shakespeare y Doctor Santiago Ramón y Cajal, la avenida Puertas del Sur, las barriadas de Santo Tomás de Aquino, La Liberación, Cerrofruto y Los Pitufos, así como algunos enclaves del polígono El Portal como la avenida Alcalde Cantos Ropero o la calle Sudáfrica.

En este sentido, la primera autoridad de la ciudad apuntó que este problema ya está siendo comunicada a las asociaciones de vecinos de la zona, así como a los propietarios de las empresas del polígono El Portal para que adopten medidas al respecto.

Por parte del Ayuntamiento, ya se ha empezado a señalizar las posibles zonas afectadas mediante cartelería, al igual que se ha realizado en las zonas inundables del Jerez rural durante días pasados. También se tiene previsto retirar los contenedores de basuras de estas zonas y se ha pedido a los vecinos que en esta jornada no dejen residuos en ellos. Además, se prevé cortar algunas calles (se decidirán en función de la evolución del problema) y se solicitará también que no se aparquen en algunas calles.

A este problema del alcantarillado se suma también la situación de la depuradora, que se encuentra totalmente inundada por la crecida del río Guadalete.