La alcaldesa de Jerez agradece a los trabajadores de los servicios públicos y del taxi su profesionalidad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado diferentes instalaciones de los trabajadores municipales de infraestructuras, autobuses urbanos y limpieza viaria así como a los taxistas de la ciudad, para agradecer el trabajo que realizan diariamente y, en especial, en días de fiestas durante la Navidad.

García-Pelayo, que ha estado acompañada por el teniente de alcaldesa Coordinador de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha afirmado que “terminamos el año 2025 agradeciendo y deseando lo mejor para 2026 a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos de Jerez. Hemos estado con los compañeros y compañeras del taxi, del servicio de limpieza y también agradeciendo a los conductores de autobús todo el trabajo que realizan para facilitarnos la vida a todos los jerezanos".

"A todos gracias por ser grandes profesionales, por haberse convertido en una gran imagen de Jerez, gracias por haber posibilitado de la mano de este gobierno municipal la llegada de los 25 primeros autobuses nuevos y desear para 2026 a los trabajadores y trabajadoras lo mejor, porque si a ellos les va bien a la ciudad también les va bien", ha añadido García-Pelayo.

La regidora jerezana visitó en la jornada del martes a los trabajadores de Infraestructuras en sus instalaciones y el miércoles visitó a los trabajadores del servicio de autobuses urbanos en las cocheras y se reunió con el presidente del comité de empresa así como a los trabajadores del servicio de limpieza viaria que estaban de turno.

Igualmente, la alcaldesa ha visitado a los representantes del sector del taxi en la calle Ferrocarril, encabezados por su presidente, Alejandro García.