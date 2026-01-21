La alcaldesa de Jerez coordina nuevas líneas de colaboración con el Colegio de Trabajo Social de la provincia de Cádiz

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se reúne con miembros del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Cádiz.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con el Colegio de Trabajo Social de la provincia de Cádiz, en una reunión que ha servido para seguir coordinando nuevas líneas de colaboración entre ambas partes. Han estado presentes la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, además de Maite Villaluenga de la Cruz y Ana Rosa Listán, presidenta y vicepresidenta respectivamente de este colegio profesional, que han presentado diferentes proyectos a desarrollar a corto plazo y su interés por materializarlos en la ciudad, propuestas que han sido muy bien recibidas por la regidora.

En la reunión, el Colegio de Trabajo Social ha dado a conocer la microcredencial que está organizando con la UCA, valorando su posible vinculación con la formación de las profesionales del servicio de ayuda a domicilio, como una línea estratégica de cara a mejorar la atención a las personas usuarias.

También se ha anunciado la celebración del Día Internacional del Trabajo Social el próximo 17 de marzo, actividad coorganizada con la Universidad de Cádiz, una jornada a la que el Ayuntamiento se suma y ha mostrado su interés en colaborar.

Otro de los puntos presentados fue la iniciativa 40+25, que consiste en la conmemoración, durante el presente año, del 40º aniversario del Colegio Profesional, que se celebrará de forma conjunta con el acto de homenaje a las personas colegiadas que cumplen 25 años de ejercicio profesional, que se celebrará en Jerez.

Desde el Ayuntamiento, se ha apostado por contar con el Colegio de Trabajo Social de la provincia de Cádiz para iniciar una colaboración de análisis, revisión y validación técnica de protocolos y documentos, desde la perspectiva profesional del trabajo social, con emisiones de informes basados en la evidencia técnico-científica, con el objetivo de avanzar en la mejora continua de los servicios sociales y en el reconocimiento de la calidad técnica y profesional del Trabajo Social, conforme a estándares de calidad y buenas prácticas.

Esta colaboración enriquecerá los diferentes diagnósticos sociales necesarios para diferentes planes en marcha, como el Plan de Inclusión Social, por lo que se contará con el Colegio de Trabajo Social en los grupos focales necesarios.