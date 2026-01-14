La alcaldesa de Jerez felicita a César Saldaña por su ingreso en la Real Academia de San Dionisio

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a César Saldaña por su ingreso en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras como académico de número, resaltando que el actual presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen ‘Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez’ cuenta con una dilatada trayectoria vinculada con el mundo del vino y definiendo su figura como “indiscutible referente de los vinos del marco de Jerez y gran embajador de la ciudad en el ámbito internacional al difundir las tradiciones de esta tierra y su singular identidad por infinidad de países”.

“El ingreso de César Saldaña en esta Real Academia no es solo un reconocimiento a su brillante preparación académica y profesional, sino un acto de justicia con una persona comprometida que ha defendido siempre los intereses del Marco de Jerez y los de la ciudad ocupando diferentes responsabilidades, especialmente al frente del Consejo Regulador durante los últimos quince años” ha asegurado la alcaldesa. García-Pelayo también ha destacado que “Saldaña ha sabido combinar el rigor técnico con una pasión inquebrantable por nuestra tierra. Su voz es la voz de nuestro vino y su liderazgo en el emblemático organismo que preside está siendo fundamental para posicionar a Jerez como una potencia enológica mundial".

El discurso de ingreso de César Saldaña en esta institución, con sede en la calle Consistorio, llevaba por título ‘Los tiempos del vino de Jerez’, exposición que se convirtió en una disertación magistral sobre la historia y el alma de la industria vitivinícola de la zona.

Este acto ha contado con la presencia de los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Antonio Real, junto con la delegada de Educación, Comercio y Consumo, Nela García, y el presidente de la Real Academia de San Dionisio, Juan Salido Freyre. Tras la imposición de la medalla de la Corporación, el académico José Luis García Ruiz (quien fuera su mentor en el Consejo Regulador) fue el encargado de pronunciar el discurso de contestación, subrayando los méritos que hacen a César Saldaña acreedor de este sillón.

Con esta ceremonia formal y solemne, la citada institución cultural y social ha retomado su actividad en este año 2026 para desarrollar su curso académico.

César Saldaña, una vida dedicada al vino de Jerez

César Saldaña Sánchez (Jerez, 1961) posee una trayectoria ligada indisolublemente al Marco de Jerez. Licenciado en Ciencias Económicas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), focalizó su carrera profesional en el ámbito de la comercialización internacional de vinos y ocupó diversos puestos ejecutivos en firmas locales señeras como González Byass y Sandeman. Desde el año 2000 ha sido pieza clave en el Consejo Regulador, primero como director general y, desde 2020, como su presidente.

Autor de la obra 'El libro de los vinos de Jerez', Saldaña preside también la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen (CADO) y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez (proyecto enoturístico que agrupa a ocho municipios gaditanos y a unas cien empresas), consolidándose como una referencia imprescindible para entender la cultura vitivinícola en la actualidad.