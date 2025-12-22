La alcaldesa de Jerez inaugura el nuevo parque infantil de Las Pachecas

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del gobierno municipal y de la delegada de alcaldía de la barriada rural de Las Pachecas, Susana Bustos, ha inaugurado el nuevo parque infantil de esta localidad, después de que el Ayuntamiento haya realizado una serie de obras de mejora para que pueda ser disfrutado de nuevo por los niños y niñas, tras un tiempo en desuso por múltiples deficiencias.

Para el gobierno municipal "es una prioridad el acondicionamiento y mejora de los espacios de encuentro y de ocio familiar en la zona rural, con el fin de que los vecinos y vecinas, especialmente los menores, tengan a su alcance y cerca de sus hogares, lugares de esparcimiento y convivencia de calidad, adaptados a sus necesidades y completamente renovados".

La alcaldesa ha felicitado a los menores de la localidad, porque estrenan sus vacaciones de Navidad con un nuevo parque. "Es una satisfacción por el deber cumplido, hay que agradecer a la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, y la delegada de Alcaldía que han trabajado para conseguir llevar a cabo estas obras. Los vecinos de Las Pachecas llevaban años esperando el arreglo del parque. No está finalizado del todo ya que falta el cerramiento y dos puntos de columpios pero nos hemos puesto de acuerdo para abrirlo ya y que los niños y niñas puedan disfrutarlo en vacaciones".

García-Pelayo ha señalado igualmente que "hemos repartido panderetas con el logo de la Capitalidad porque creo que hay que celebrarlo. Aún quedan cosas por hacer como el arreglo de una farola, pero poco a poco vamos cumpliendo nuestros compromisos en la zona rural, para que se sientan también parte de Jerez".

Por su parte, la delegada de Alcaldía, Susana Bustos, ha expresado que "estamos muy contentos por tener un parque infantil después de tantos años esperando. Faltan un par de detalles, pero con el consenso de los padres y las madres hemos querido inaugurarlo ahora para que los peques puedan disfrutarlo estas vacaciones".

La nueva área infantil remodelada viene a solucionar una serie de carencias que sufría el anterior. Se trata de un parque adaptado a la normativa sectorial obligatoria vigente, y que da respuesta a las demandas vecinales de la barriada, que habían trasladado al Ayuntamiento la necesidad de renovar estas zonas y convertirlas en espacios saludables y seguros. Se da la circunstancia de que a consecuencia de sus deficiencias, el área infantil de Las Pachecas no se encontraba operativo, ni podía ser utilizado por los niños y niñas de la barriada. Además, no cumplía con la normativa vigente, que es muy exigente y requiere numerosas medidas de seguridad.

Con estas obras de mejora, que han supuesto una inversión municipal de alrededor de 48.000 euros, el parque ha recuperado las condiciones de seguridad necesarias y su funcionalidad y la barriada vuelve a contar con un espacio completamente remodelado y adaptado a la normativa y con garantías de seguridad.

En líneas generales, el proyecto ha consistido en reorganizar los espacios y en volver a instalar las infraestructuras de uso público para el parque infantil, que está delimitado por valla de protección. Para ello, se ha aplicado una capa de sub-base de zahorra natural y se ha instalado la correspondiente solería de hormigón y un pavimento amortiguador de caucho de consistencia blanda; igualmente, se ha procedido a la instalación de juegos infantiles reglados.

El nuevo parque cuenta con columpios, un conjunto modular para pequeños, una órbita modular de 360 grados y también dispone de una zona de juegos tradicionales como la rayuela. Esta instalación cumple con la normativa de seguridad y accesibilidad. Cerca del parque que se ha inaugurado el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Medio Rural, ha instalado otro de calistenia con elementos para la práctica de este deporte.

Además de este parque de Las Pachecas, el Ayuntamiento va a instalar otros en puntos de la zona rural como Las Tablas y Rajamancera y el verano pasado también ubicó otros en La Ina, La Corta y El Portal con fondos procedentes del Plan ‘Cádiz Marcha 2024’ de la Diputación Provincial de Cádiz.