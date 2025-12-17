La alcaldesa de Jerez recibe a la Federación ‘La Voz de las Mujeres’

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con la Federación de Asociaciones de Mujeres ‘La Voz de las Mujeres’, con la que ha repasado las actividades y proyectos impulsados por la entidad a lo largo de todo el año. La regidora ha felicitado a Josefina Gallardo y todo su equipo por la labor desarrollada y por su capacidad para generar lazos de colaboración entre las entidades, en un año de revitalización y crecimiento para esta federación.

La reunión ha contado con la presencia de la teniente de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez y la delegada de Participación Ciudadana y Distritos, Carmen Pina. En este encuentro, han estado presentes presidentas de las diferentes asociaciones de mujeres que están federadas en ‘La Voz de las Mujeres’.

En esta reunión, la alcaldesa se ha interesado por conocer pormenorizadamente los proyectos de la entidad, que cuentan con el respaldo tanto del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento como de la Diputación de Cádiz, dada la consolidación y trayectoria de una federación que trabaja por la igualdad y por la generación de redes y sinergias entre las asociaciones de mujeres de la ciudad.

La regidora ha destacado el interés del Ayuntamiento por seguir trabajando de la mano con la Federación, y por colaborar con todas sus propuestas, "desde el apoyo, la difusión, y la cesión de espacios municipales para encuentros o talleres". García-Pelayo ha agradecido a la Federación su permanente presencia y apoyo a la programación de actividades de la Delegación de Igualdad, y sus propuestas de cara a seguir generando un espacio de reflexión, aprendizaje y sensibilización a favor de una sociedad más igualitaria.

La Federación La Voz de las Mujeres ha mostrado su interés por conocer cómo poder acceder al uso de un local ubicado en la plaza de Las Angustias, perteneciente a la Junta de Andalucía, por su carácter céntrico y accesible. El Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para conocer la posibilidad de utilización de este espacio a través de algún tipo de convenio o acuerdo de colaboración con la administración autonómica.