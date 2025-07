La alcaldesa de Jerez tras retirar los autobuses que se compraron en Turquía: "Queremos salvar la vida de la gente"

Desde este lunes el servicio de autobuses urbanos sufre una reducción de frecuencias y cambios de horarios en la mayoría de las líneas. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha valorado esta medida temporal en el transporte público, remarcando que "no había otra opción".

"Para nosotros lo más importante es la seguridad de los ciudadanos. Se han puesto sobre la mesa una serie de datos que de verdad son espeluznantes. Los autobuses que trajo de Turquía José Antonio Díaz (anterior delegado socialista de Movilidad) no son autobuses seguros. Lo hemos visto en las últimas semanas, en las que han salido ardiendo varios autobuses. Así que prefiero alguna crítica, antes de que corra riesgo la vida de las personas. Lo serio y responsable era eliminar de la circulación estos autobuses", ha subrayado la alcaldesa.

Pelayo detalla que "son siete autobuses que se trae el señor ahora portavoz del Partido Socialista desde Turquía. Los compra él allí, los trae y a los cuatro meses de llegar a Jerez y ponerlos a circulación, ya hay informes alertando de que son un peligro y que hay que retirarlos de la circulación". "¿Qué es lo que haría cualquier gobierno con sentido común con esos informes cuatro meses después de la compra? Lo normal es resolver el contrato, pero estos señores (anterior gobierno del PSOE) decidieron quedarse con unos autobuses que cuando los compraron ya eran chatarra", ha criticado.

Tras los incendios de los autobuses en las últimas semanas, Pelayo recuerda que se ha abierto un expediente informativo para conocer "qué está ocurriendo" y tras su análisis se han retirado los vehículos de la circulación, "porque para mí, lo primero está la vida de la gente". "Las críticas que puedo recibir por esta decisión, si me apura, son secundarias, pero si alguien muere o alguien sufre un daño, es tremendo. Y mi responsabilidad la he ejercidido con los informes y escuchando a todos", ha subrayado la alcaldesa.

Asimismo, ha recordado que hace un año se inició el procedimiento para adquirir nuevos autobuses: "Estamos hablando de que entre octubre y noviembre van a llegar 25 autobuses nuevos. Antes de que ocurriera lo que hemos visto, ya sabíamos que los autobuses eran un churrete, una vergüenza para esta ciudad. Nos comprometimos a renovar la flota y al llegar al gobierno iniciamos la renovación del 50% de la flota". "No tengo problema ninguno en decirle a los ciudadanos que estamos viviendo una situación que no nos gusta, una situación obligada, una situación que nosotros no hemos creado voluntariamente, pero queremos salvar la vida de la gente", ha insistido.

La reducción de frecuencias y cambios de horarios es una medida "provisional, que se ha tomado para garantizar la seguridad de las personas" y ha remarcado que la normalidad no volverá al servicio hasta que lleguen los autobuses nuevos. No voy a montar a los jerezanos en chatarra".