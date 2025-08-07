La alcaldesa de Jerez 'se va de tiendas' y aplaude el comercio de proximidad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por la delegada de Comercio y Consumo, Nela García, ha felicitado a la empresaria que ha abierto el establecimiento 'El Alma de Lola' hace aproximadamente un año en la avenida Voltaire. Este establecimiento está dedicado principalmente a moda y complementos tanto para la mujer como el hombre.

La alcaldesa, además de felicitar a la propietaria Alicia Sánchez Marín, ha destacado que "el comercio de proximidad ocupa un lugar muy destacado en nuestra ciudad, no sólo en el centro sino también en las barriadas y en este caso en una zona también muy comercial como es la avenida Voltaire y las calles aledañas. Es un orgullo que los emprendedores quieran seguir abriendo negocios que ofrecen un trato más directo a sus clientes".

García-Pelayo ha deseado al establecimiento, que en septiembre cumplirá un año de su apertura, que continúe con el excelente trabajo que está desarrollando, "son comercios como éste 'Alma de Lola' los que ofrecen a sus vecinos un trato más cercano, con una atención personalizada y una oferta variada que seguro que es muy del agrado de sus clientes".

Por su parte, Nela García ha manifestado que "tenemos que seguir apoyando y dignificando el pequeño comercio de nuestra ciudad porque son el alma y el corazón de los barrios" y ha añadido que "el comercio de proximidad se está adaptando para ofrecer a sus clientes todo aquello que necesitan con un trato más humano y personal".

Finalmente, la alcaldesa y la delegada de Comercio y Consumo han deseado a Alicia Sánchez “todo el éxito del mundo y que siga cumpliendo muchos más años”.