La alcaldesa de Jerez visita la nueva pista deportiva y el parque infantil que se han instalado en la barriada rural de El Portal

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez, han visitado la nueva pista deportiva y el parque infantil que se han instalado en la barriada rural de El Portal, que han sido financiadas por la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Plan Cádiz Marcha 2024.

Con esta actuación se da respuesta a las necesidades de la barriada rural y a las demandas de los vecinos y vecinas y de la delegada de Alcaldía, María Mairena, que estuvo presente en la visita.

La alcaldesa destaca que "las nuevas instalaciones forman parte del objetivo del gobierno local de mejorar y ampliar la dotación de equipamientos deportivos e infantiles en las barriadas rurales de Jerez y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para que puedan disponer de más y mejores espacios para el esparcimiento, el ocio y el disfrute familiar".

García-Pelayo señala que "estos equipamientos públicos que cumplen con una importante función social en el desarrollo del juego de los más pequeños y en la evolución de sus relaciones personales al interactuar con otros menores en entornos que han sido diseñados expresamente para el disfrute de la infancia. Igualmente, se puede decir de las pistas deportivas que son lugares de participación y contacto entre los propios vecinos".

Cabe recordar que el proyecto financiado por la Diputación Provincial en el marco del Plan Cádiz Marcha contemplaba la construcción de cinco nuevas pistas multideportivas en las barriadas rurales de Majarromaque, La Corta, Lomopardo, El Portal y Mesas de Asta -unas obras que han sido ejecutadas por la empresa Quality Sport 2014 S.L por un importe de 158.000 euros-, así como la instalación de tres parques infantiles en La Ina, La Corta y El Portal, realizada por la entidad Parques Infantiles Camipark S.L y que han alcanzado los 60.000 euros.

Al igual que el resto de las pistas, las instalaciones deportivas de El Portal cuenta con una superficie de 231 metros cuadrados e incluye una serie de elementos para la práctica de distintos deportes, entre ellos porterías, canastas metálicas o paneles laterales. Por su parte, el parque infantil está dotado de conjuntos modulares que son habituales en este tipo de instalaciones, como pueden ser torres de tobogán, muelles dobles o columpios.