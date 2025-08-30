La Delegación de Servicios Públicos acomete trabajos de mantenimiento del parque infantil en la plaza del Cante Jondo de Jerez

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado la plaza del Cante Jondo, donde se están realizando obras de mejora y acondicionamiento del parque infantil y parque biosaludable, con el arreglo del caucho y pintado de la instalación, y donde se va a acometer una labor de limpieza en profundidad del pavimento.

El teniente de alcaldesa ha destacado que la avenida de la Soleá va a ser objeto próximamente de obras de mejora de la accesibilidad, gracias a fondos de la Diputación de Cádiz, por lo que este entorno tan concurrido, ubicado entre Icovesa y La Serrana, va a recibir diferentes actuaciones que repercutirán en la calidad de vida de la zona.

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha señalado que “hemos visitado las actuaciones que estamos llevando a cabo desde la Delegación de Servicios Públicos en el entorno de la plaza del Cante Jondo, entre Icovesa y La Serrana, una zona muy concurrida que necesitaba de un refuerzo de los servicios públicos, de una mejora del parque infantil, y también vamos a llevar a cabo una importante labor de limpieza del pavimento, que después de muchos años, requería de además de la limpieza habitual, de una limpieza más en profundidad, para eliminar las manchas de la sociedad incrustada”.

Jaime Espinar ha explicado que “también tenemos que decir que esta zona de la ciudad, y en concreto la avenida de la Soleá, está incluida en una partida que se ha solicitado a la Diputación de Cádiz para la mejora de la accesibilidad, así que será una actuación completa de mejora del parque infantil, de adecentamiento del mobiliario urbano, y esto se llevará a cabo en toda esta avenida y en los aledaños, y en paralelo, en unos meses, se iniciarán unas obras de mejora gracias a los fondos de la Diputación”.

El delegado ha señalado que “vamos poco a poco siguiendo con ese avance en el adecentamiento de la zona y en la mejora de los servicios públicos, y también en lo que es cuidar el detalle. No solo hablamos de grandes intervenciones, como la que se está haciendo en el parque infantil, sino también de los pequeños detalles, como unos pivotes que desde hace muchísimos años estaban en situación de oxidación, que vamos a pintar, que vamos a adecentar. Estamos en lo grande, pero también estamos en lo pequeño, y eso es lo importante”.