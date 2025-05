Pelayo: "No era lógico quedar fuera del plan de pago a proveedores"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha valorado que el Ayuntamiento de Jerez pueda acogerse finalmente a un nuevo plan de pago a proveedores, una decisión comunicada al gobierno local por el Ministerio de Hacienda en la tarde de este martes. La regidora considera que "resultaba contradictorio" que el Consistorio no tuviera posibilidad de hacerlo "justo en el momento en el que el ayuntamiento de Jerez está pagando".

Inicialmente, el Consistorio jerezano se quedó fuera de este mecanismo, que un año más ha sido habilitado por el Ministerio, dado que a finales del año cumplía con el periodo legal de abono de facturas a sus proveedores. Por ello, tras acordar una nueva refinanciación del abono del grueso de la deuda, se solicitó la adhesión a esta línea de crédito a la que se ha acogido el Consistorio en años anteriores. Ahora, en próximas semanas, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos deberá ratificar la inclusión de Jerez en la convocatoria de este año.

Según la alcaldesa, el Ayuntamiento de Jerez tiene que acogerse a esta medida ya que en el actual mandato municipal "“se está pagando deuda a Hacienda y conteniendo el crecimiento" —lo situó la subida en 1,5 millones durante el pasado año frente "los más de 300 millones" del "anterior gobierno" del PSOE. Asimismo, afirmó que desde que empezó a gobernar el PP se han abonado "30 millones de euros", un importe que ha crecido respecto a años precedentes puesto que se empezaron a hacer frente a un mayor volumen de amortizaciones.

García-Pelayo comentó que el Consistorio ha tenido una importante mejora en el pago a los proveedores. En un comunicado, indicó: "Estamos pagando a 30 y 34 días, tal y como establece la Ley. Entonces resulta que pagamos deuda a Hacienda, no promovemos el crecimiento de la deuda y pagamos a los proveedores en el marco más o menos estipulado por la Ley y, por tanto, no tenía sentido que se nos castigara precisamente este año en el que vamos iniciando el buen camino”. "Este razonamiento fue trasladado al Ministerio de Hacienda que evidentemente ha entendido que no era lógico, que no era justo y que no era de sentido común, por lo que se ha rebajado el periodo medio de pago y eso nos ha permitido incorporarnos al plan de pago a proveedores”, añadió.

Por último, aseguró que el Ayuntamiento no tiene capacidad para rebajar la deuda "en cuatro años" puesto que "tendríamos que cerrar el Ayuntamiento, no prestar servicios que los vecinos siguieran pagando sus impuestos y destinar todo a pagar deuda". "En cambio, estamos haciendo un trabajo digno, un trabajo serio, un trabajo responsable y estamos cumpliendo con nuestra obligación de pagar lo que tenemos que pagar, pero también con nuestra obligación de dar la cara ante los ciudadanos y mejorar los servicios públicos, porque los ciudadanos se merecen más calidad de vida y que su ciudad esté en condiciones”, concluyó.