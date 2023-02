La alcaldesa exige por escrito a la Junta que levante el veto de acceso a los centros educativos

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha exigido por carta al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que levante veto de acceso a los centros educativos establecido mediante una circular y, del mismo modo, le pide que no se haga uso partidista de las visitas institucionales a Jerez. “He exigido que no pongan obstáculos al desarrollo del programa municipal de apertura de centros educativos y a las visitas técnicas para el desarrollo de nuevos proyectos y le he recordado al presidente de la Junta que los centros educativos son edificios municipales cuya limpieza y mantenimiento pagamos desde el Ayuntamiento de Jerez y no vamos a permitir esta injerencia en la autonomía municipal”.

La regidora recuerda que en Jerez se están desarrollando actividades que implican la apertura de los centros educativos por las tardes y el despliegue de profesionales en una docena de colegios para poder ofrecer una alternativa de ocio educativo basada en teatro, multideportes, grafiti, hip-hop, medioambiente o inteligencia emocional. Sin embargo, “el veto de Moreno Bonilla nos dificulta su desarrollo y que podamos ofrecer esta propuesta que también ayuda a los padres a conciliar vida laboral y personal”, critica en un comunicado.

“¿Como es posible que la Junta de Andalucía impida a las autoridades locales entrar a presentar una actividad en los colegios e institutos públicos sin previa autorización de la Delegación Territorial de Educación, algo que nunca había ocurrido? Es algo jamás visto y nadie se ha dirigido al Ayuntamiento para trasladar esta circunstancia que supone una clara agresión a la autonomía municipal. Desde luego, confiamos en que se levante este veto y podamos seguir ofreciendo esta oferta de talleres a los niños y niñas y a sus familias”, prosigue la alcaldesa en el comunicado, en el que anuncia que, “si persiste esta actitud obstrucccionista y partidista de la Junta”, darán traslado de su disconformidad a las AMPAS.

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran, por contra, que los centros educativos están abiertos al desarrollo de actividades, no así a la celebración de ruedas de prensa y actos por parte de los políticos en horario lectivo, por lo que la medida pretende evitar que se interrumpa el normal desarrollo de las clases y se altere la normalidad del día a día de los escolares.

Las mismas fuentes precisan que no hay ningún problema en que los los actos políticos se hagan por las tardes, fuera del horario lectivo y cuando no se interrumpan las clases, ya que “así se evita, como ellos dicen efectivamente, politizar”.

“Uso partidista” de las visitas institucionales a Jerez

Mamen Sánchez también ha trasladado al presidente andaluz su sopresa por la “deslealtad institucional” que, a su juicio, están mostrando algunos consejeros y delegados de su Gobierno hacia el Ayuntamiento de Jerez y la propia alcaldesa, en relación a visitas no informadas y comunicadas, que han generado algunas situaciones “que no puedo dejar pasar”.

“No es en modo alguno legítimo que se utilicen los proyectos públicos que en Jerez se están desarrollando entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para una utilización partidista en beneficio del PP y de su candidatura a nivel municipal”, explica la regidora, en alusión a la reciente visita a las obras del Museo Flamenco de Andalucía de responsables autonómicos junto a la candidata del PP a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, en la que ve “un claro sesgo político”.

Mamen Sánchez reclama en su escrito al presidente de la Junta que “tome cartas en el asunto, pida las oportunas explicaciones y acabe con unas formas que denotan una abrumadora falta de respeto entre instituciones. Es fundamental que se recupere la normalidad en las relaciones entre la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento”, concluye.