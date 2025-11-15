Alegría en los corazones con el homenaje a la poesía y al vino en el Consejo Regulador de Jerez

"Una celebración de la vida, siempre". La Asociación Cultural Pie de Página de Jerez ha celebrado este viernes el acto 'Poesía y vino: en la interior bodega', en la sede del Consejo Regulador de Jerez. Un diálogo entre la poesía y el vino, dos expresiones de la cultura que comparten una misma raíz: el arte de emocionar. En esta ocasión, bodegueros y personalidades vinculadas al mundo del vino jerezano dieron voz a poemas de célebres autores que, a lo largo del tiempo, han cantado al vino como símbolo de inspiración, alegría y vida.

Figuras tan representativas del mundo del vino y la cultura jerezana como Evaristo Babé, Beltrán Domecq, Mauricio González-Gordon (Bodegas González Byass), Manuel González 'El Chule' (La Parra Vieja), Manuel Marín (Bodegas Tradición), César Saldaña (Consejo Regulador), Fátima Ruiz de Lassaletta y Ramón Villar (Grupo Estévez); leyeron los poemas de una amplia nómina de autores españoles e hispanoamericanos que han sabido encontrar en el vino un motivo de inspiración: Gloria Fuertes, Antonio Gamoneda, Rafael Guillén, José Mateos, Antonio y Carlos Murciano, Nicanor Parra, José María Pemán, Manuel Ríos Ruiz y José Ángel Valente.

Participantes en el acto celebrado ayer en el Consejo Regulador. / Manuel Aranda

La velada, una idea original del escritor jerezano José Mateos, se abrió con una breve disertación de Carmen Oteo, quien introdujo el encuentro con una reflexión sobre el papel del vino en la creación artística y la sensibilidad poética. "El vino y la poesía son una pasión que nos regalan la intuición. El resto lo tenemos que poner nosotros. Es muy importante disfrutar de la vida, hoy que están todo el día diciéndonos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer: ir al gimnasio, no comer carne..., no hagas esto ni lo otro... Así que este acto es una invitación a la vida".

La Asociación Cultural Pie de Página de Jerez se ha propuesto hacer cada año un encuentro de vino y poesía y otro de flamenco y poesía. Este último ya celebró su primera edición, el pasado mes de febrero, que estuvo dedicada a Rufino de Paterna. Ahora, le tocaba al vino y a la poesía, "y pensamos en hacer algo inusual, que nunca se ha visto: que gente del sector de vino lea poemas y se acerque a la poesía", cuenta José Mateos.

"Una relación ancestral, la del vino y la poesía, desde la Biblia hasta hoy, porque los poetas se han ayudado del vino para escribir y, al mismo tiempo, han cantado las alabanzas del vino. Han sido, de alguna forma, unos buenos embajadores del producto de nuestra tierra y los poemas que se han leído están exclusivamente dedicados al vino de Jerez. Con piezas curiosas que no se conocían, como un poema de Gloria Fuertes y otro de Antonio Gamoneda, entre otros. Y para ello ha habido una búsqueda para encontrarlos". En definitiva, "un acto para celebrar la vida, porque como ya sabes, el vino alegra los corazones", concluyó Mateos.