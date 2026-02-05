Alertan de que los núcleos de San Isidro, El Torno, Torrecera y Majarromaque podrían quedar incomunicados en próximas horas

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado en la tarde de este jueves que hay núcleos rurales de Jerez que podrían quedar incomunicados en las próximas horas, por lo que no se descarta que se ordenen nuevas evacuaciones en las próximas horas.

En un comunicado, este órgano dependiente de la Junta de Andalucía ha señalado que, con la subida del Guadalete, podrían quedar incomunicados algunos núcleos como San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera y Majarromaque. Así, se apunta que el posible corte de la A-2003, principal vía de conexión de Jerez con buena parte de su zona rural, afectaría también a otros puntos de Lomopardo, Estella del Marqués, La Barca de la Florida, Cuartillos y La Guareña.

Estos desalojos se sumarían a los ya realizados desde la pasada semana y desde el martes en La Ina, Rajamancera, La Corta, Las Pachecas, Los Cejos del Inglés, La Greduela y El Portal, así como en Mesas del Corral y Magallanes.

La Agencia de Emergencias de Andalucía tiene en estos momentos desplegados puestos de mandos en Jerez, San Roque y Grazalema en Cádiz, así como en Ronda y Casares en Málaga.

Pasadas la una de la tarde, la Agencia de Emergencias de Andalucía envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía en el entorno del Guadalete en Jerez, El Puerto y Arcos donde se explicó que se están llevando a cabo desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos, por lo que se espera una gran crecida del río Guadalete. Frente a esta circunstancia, desde la Junta de Andalucía se pide a la población que abandone y se aleje de cualquier zona inundable y, si no le fuera posible, se suba a pisos superiores o zonas elevadas.

El mensaje concluye haciendo un llamamiento a extremar la prudencia, no cruzar áreas inundadas y respetar los cortes de tráfico, además de seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil.