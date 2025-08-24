Alfredo Carrasco, presidente de Hostelería Jerez: "Los bares también hacemos una gran labor social"

El jerezano Alfredo Carrasco revolucionó el mundo de la hostelería con un nuevo concepto: para todos los públicos, a cualquier hora y con la mejor calidad en el servicio. Eso fue hace 25 años cuando abrió sus puertas Alfredo Café & Copas en avenida Lola Flores. Este negocio ya ha celebrado su 25 aniversario. En 2020, como consecuencia de la pandemia y el confinamiento por el Covid-19, impulsó junto a otros empresarios del gremio la creación de la Asociación Hostelería de Jerez. El pasado mes de marzo fue reelegido como presidente de este ente con el que apoya y promueve multitud de iniciativas como la candidatura de Jerez a la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026.

Pregunta.Pregunta.- ¿Qué balance hace de estos años de trayectoria de la asociación Hostelería Jerez?

Respuesta.Respuesta.- Nacimos en plena pandemia con 12 asociados porque nos vimos olvidados. en estos años hemos crecido. Estar asociados ayuda a conseguir cosas, se gana mucho más y también se aporta. No sólo hay que exigir. El balance es bastante positivo. Somos los que hemos luchado desde el primer momento, ya con el anterior gobierno, por la presentación de la candidatura de Jerez a la Capitalidad de la Gastronomía 2026. Tenemos todo para serlo, ahora hay que demostrarlo. Muchas veces se habla del vino de Jerez, el flamenco y el caballo y la gastronomía está muy presente en todas esas cosas.

P.P.- ¿Qué bazas juega Jerez para conseguirlo?

R.R.- La gastronomía en esta zona tiene la influencia de montones de culturas que han pasado por aquí. También está muy influida por el uso de los vinos de Jerez. Hoy día, grandes restaurantes y estrellas Michelin usan un condimento extraordinario que es el vino de Jerez. Nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo. La cocina del pueblo gitano también ha influido mucho, la de las gañanías de los cortijos, de la gente más pudiente… Jerez tiene ahora mismo una oferta impresionante: restaurantes con una y dos estrellas Michelin, con alta cocina, otros más económicos, tabancos centenarios, mostos, ventas, bares de tapas. Cuenta con más de 300 días en los que se puede aprovechar la terraza con el vino y la tapa. Contamos con un gran número de restaurantes de cocina internacional -mexicanos, japoneses, ecuatorianos, peruanos, africanos…-, restaurantes fast food para todas las edades y bolsillos. En Jerez encuentras de todo y de muy buena calidad. También hay muchos sitios con muy buen servicio. Jerez es capital del vino, de las motos, del flamenco, de la Zambomba y tiene todos los condicionantes para ser Capital de la Gastronomía. Cuando se viene a Jerez atraídos por esos grandes eventos te quedas con “qué bien se come en Jerez”. Es el año de Jerez y estamos totalmente seguros de que seremos Capital de la Gastronomía.

P.P.- ¿Qué obstáculos encuentra la hostelería en Jerez?

R.R.- Hay un déficit de profesionales en todos los sectores, quizá no sea un obstáculo, pero es algo que hay que intentar solucionar con las administraciones. Entiendo que no es fácil montar una escuela de hostelería, se necesitan muchos recursos. Las profesiones se han transmitido de generación en generación mediante un aprendizaje en talleres y ha desaparecido la figura de aprendiz. En Jerez se abren diariamente cientos de cocinas donde pueden aprender una profesión. Un porcentaje altísimo de las empresas de hostelería son pequeños empresarios, autónomos que tienen tres, cuatro o cinco empleados. No se cuida al autónomo con exigencias de todo tipo. Habría que tratarlo con la figura de pequeño artesano. Se le está tratando igual que a la industria de la alimentación con exigencias en muchos sentidos. Cada vez más, las cadenas de hostelería, las franquicias que compran a gran escala se están haciendo con el mercado en los centros de las ciudades. Los bares de toda la vida están muriendo poco a poco y somos una parte importantísima de la sociedad de cualquier municipio, y de la jerezana mayormente. Cuando alguien llega a un pueblecito lo primero que busca es un bar abierto y va a la plaza porque sabe que habrá un bar y entonces parece que hay vida. Los bares también hacemos una gran labor social.

Otra imagen de Alfredo Carrasco. / Manuel Aranda

P.P.- ¿La hostelería que no se encuentra en el centro de Jerez está olvidada?

R.R.- Nuestra asociación se llama Asociación Empresarial de Hostelería de todo el término municipal de Jerez. Eso lo tenemos claro desde que se creó hace cinco años y lo hacemos porque parece que todo tiene que ocurrir en el centro. Las ventajas que tienen los negocios en el centro, no la tienen los de alrededores. Sin embargo, se apuesta siempre y se tiene mucho más en cuenta a los del centro. Los de los barrios y la periferia dependemos de nosotros mismos. Estoy de acuerdo en que están olvidados.

P.P.- ¿Qué queréis transmitir con la nueva imagen de la asociación?

R.R.- La asociación se creó con 12 asociados que pusimos 60 euros cada uno para que una empresa diseñara el logo y creará la web. Fue un logo de circunstancia que había que tener. Hemos ido creciendo, estamos muy presentes. Después de este recorrido, hemos entendido que necesitábamos una imagen de marca con un plan estratégico. Una empresa nos lleva las redes sociales y vimos claro que teníamos que crear una imagen más acorde con la asociación. Se ha trabajado mucho, ya hay un sentido con un plan y representando, más si cabe, lo que hacemos y representamos.

P.P.- Tiene su negocio. ¿Qué te aporta hoy día estar al frente de Hostelería Jerez?

R.R.- La gente trabaja y tiene hobbies. Hacen ayudas sociales, otros se gastan 3.000 en una bici y luego se montan dos horas cada día ella o se van a hacer Crossfit. Yo le dedico mucho de mi tiempo libre y me aporta el estar más cerca de compañeros cuya problemática es la misma, hacer llegar el sentimiento de un hostelero y de su familia. Con eso, me compensa. Hay que dejar claro que no percibo ni una peseta de la asociación y no la voy a recibir mientras yo esté. Lo hago altruistamente. Me siento libre y en el momento en el que yo no me sienta a gusto, o que lo que hago no se entienda o no llegue, doy un paso al lado, no le debo nada a nadie.