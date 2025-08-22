Ciclos Cabello Jerez hace un llamamiento tras el robo sufrido: "A ver si conseguimos atrapar a esa gentuza"

La inmensa mayoría de los medios locales, e incluso nacionales, ya se han hecho eco del robo de bicicletas perpetrado por, al menos, cinco individuos en Ciclos Cabello Jerez. Los reponsables del negocio ubicado en avenida Europa se sobreponen, "destrozados" tras el desvalijo del local en apenas unos instantes.

Este viernes han publicado un vídeo en sus redes sociales en el que, además de mostrar su más que justificado malestar, muestran las imágenes grabadas por sus cámaras de seguridad desde el interior de la tienda. En ellas, se aprecia a la perfección como los sujetos que protagonizan el robo logran romper el cristal y sustraen varias bicicletas que luego introducen el furgón, todo ello en unos segundos.

"Hoy no vengo a hablaros de rutas ni de bicis. Vengo a hablaros de algo que nos duele muchísimo más y es que nos han robado en nuestra tienda de Ciclos Cabello de Jerez. Detrás de cada negocio hay muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de ilusión. Llega alguien y se lo lleva así de un plumazo es algo muy injusto. Aquí os dejo las imágenes de cómo ha quedado la tienda después del robo".

Para finalizar, asegura que el robo no los va a frena, "el ciclismo nos ha enseñado algo es que que cuando te caes, te levantas", asegura. Por último, agradece el apoyo mostrado y realiza el siguiente llamamiento: "Si nos queréis ayudar os animamos a que compartáis este vídeo para que llegue al máximo número de personas a ver si conseguimos atrapar a esa gentuza". En el texto de la publicación añade: "Comparte para que se sepa y que no vuelva a pasar".

Pesquisas

Como no podía ser de otro modo, la Policía Nacional investiga el robo de las bicicletas, de gran valor. Estudian los diferentes vídeos grabados para aportar más información al caso, que ha sido denunciado por los propietarios de la tienda saqueada.

Cabe recordar que, los propios vecinos grabaron a los ladrones y la matrícula de la furgoneta blanca en la que guardaron las bicis. Por el momento, se sigue investigando para identificar a los culpables y tratar de recuperar el material robado.