Dos cineastas jerezanas triunfan en los Premios Lorca del Festival Internacional de Cine

El talento jerezano vuelve a destacar en el panorama audiovisual andaluz. Las cineastas Andrea Ganfornina y Alicia Núñez han sido reconocidas en los Premios Lorca del Festival Internacional de Cine de Granada, uno de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del sur de España.

La guionista y directora Andrea Ganfornina ha obtenido el Premio Lorca al Mejor Guion por su cortometraje Quejío de Loba, producido por Quejío Producciones, una obra andaluza de gran fuerza y sensibilidad que reivindica la necesidad de combatir la violencia de género desde la raíz, apostando por la educación emocional como herramienta de cambio. La directora recogió el galardón durante la gala celebrada en Granada, donde destacó el valor simbólico del premio para el equipo.

Por su parte, la creadora jerezana Alicia Núñez ha sido reconocida con el Premio Lorca al Mejor Cortometraje de Animación por One Way Cicle, un proyecto que sobresale por su originalidad visual y su sensibilidad narrativa. El premio fue recogido en su nombre por Rafa Caballero, también jerezano y miembro del equipo de producción de ambos cortometrajes, cuya labor ha sido clave en el desarrollo de los dos trabajos.

Este doble reconocimiento supone un motivo de orgullo para Jerez, que ve cómo dos de sus creadoras impulsan el nombre de la ciudad en el ámbito cinematográfico nacional e internacional. Los Premios Lorca refuerzan así el peso creciente del talento jerezano dentro del sector audiovisual y su contribución a una escena cultural cada vez más diversa y vibrante.