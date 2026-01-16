El jerezano Julio de la Rosa, quinta nominación a un Goya: "La banda sonora de 'Los Tigres' es la más arriesgada que he hecho nunca"

El músico jerezano Julio de la Rosa ha sido nominado a un Goya por Mejor Música Original en 'Los Tigres'. Una película dirigida por Alberto Rodríguez que opta también al galardón en las categorías de Mejor Dirección de Producción (Begoña Muñoz Corcuera), Mejor Dirección de Fotografía (Pau Esteve Birba), Mejor Montaje (José M. G. Moyano), Mejor Dirección de Arte (Pepe Domínguez del Olmo), Mejor Sonido (Daniel de Zayas, Gabriel Gutiérrez, Candela Palencia) y Mejores Efectos Especiales (Paula Galifa Rubia, Ana Rubio).

"La verdad es que la nominación me ha venido por sorpresa porque 'Los Tigres' no partía como favorita, así que la ilusión es doble tanto por el hecho de la nominación, como porque los académicos hayan valorado mi trabajo más allá de que la película sea o no favorita. Y, por otra parte, nos da pena que no se haya valorado el trabajo de todos, especialmente el de Alberto Rodríguez, que es uno de los mejores directores que ha dado nunca este país".

De la Rosa confiesa que la banda sonora de 'Los Tigres' "creo que es la más arriesgada que he hecho nunca, sin duda. Es una banda sonora que, a pesar de tener un tema principal más melódico con un poso de tristeza bastante grande, hay mucho ruidismo y muchas disonancias y armonías bastante extrañas. Así que, para mí, que hayan valorado un trabajo tan arriesgado como este es una gozada porque creo que era la música que le pegaba a la película para mantener la oscuridad, la tristeza y la tensión. En ese sentido creo que es una banda sonora bastante inusual y diferente a las que he hecho antes". Una nominación que le da la libertad y seguridad al compositor "de explorar, experimentar y hacer que la creatividad llegue hasta donde yo quiera".

Julio de la Rosa suma así su quinta nominación: Grupo 7, dirigida por Alberto Rodríguez; La Isla Mínima, dirigida por Alberto Rodríguez, con la que sí obtuvo su primer Goya por la banda sonora de la cinta; El Hombre de las Mil Caras, dirigida por Alberto Rodríguez; Modelo 77, dirigida por Alberto Rodríguez; y 'Los Tigres'.

El jerezano asegura que ya tan sólo la nominación "es un premio en así, algo que no es nada tópico, porque ya el paso final a menudo es una lotería y las puntuaciones son muy cercanas entre sí. El galardón sería fantástico, por supuesto, pero ya estar nominado es un premio y es lo que te permite seguir trabajando, seguir estando ahí y que la gente de la industria se acuerde de ti y poder seguir haciendo lo que me gusta".

Además de al Goya, Julio de la Rosa también ha sido nominado a los premios 'Carmen' de cine andaluz, así como a las medallas de los escritores cinematográficos del Círculo CEC, "algo que es una suerte además en estos tiempos de cambios generacionales. Es un lujo poder seguir estado ahí y que se acuerden de ti".

Julio de la Rosa está inmerso ahora en la grabación de la banda sonora de la película 'El Potro', dirigida por Daniel Calparsoro, para Netflix, basada en la historia del boxeador Poli Díaz, el potro de Vallecas, protagonizada por Miguel Herrán y escrita por Carlos Franco. Además, está componiendo la música para una macroexposición artística sobre los 50 años de la democracia para el Gobierno de España, para este año 2026. Será una instalación de ocho pantallas simultáneas que De la Rosa tendrá que musicar, "un experimento artístico bastante bonito".

El compositor, afincado en la Sierra de Madrid, asegura que tanto él como su familia "estamos todos muy contentos. Mi madre no para de decirme que a ver si me ponen una calle ya en Jerez (ríe)".