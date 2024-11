La directora jerezana Alicia Núñez Puerto recoge un premio en el Festival de Gijón por su corto 'One Way Cycle'

En 1929 Adela cogió su maleta y dejó su Asturias querida para embarcarse hacia La Habana. Quería buscar una vida mejor. Es una historia real. Adela existió. Y ahora se transforma en un corto de animación de la mano de la directora jerezana Alicia Núñez Puerto y y producido por Chelo Loureiro, Nuno Beato y Diogo Carvalho.

One Way Cycle es una historia de inmigración, un viaje de ida que en realidad está inmerso en un ciclo, "un ciclo migratorio, de la luna, menstrual...". Es un corto cargado de intenciones, que no deja nada al azar, con una parte de imagen real grabada y el resto animación. "Los fondos están animados a partir de texturas de sangre menstrual real que hemos hecho con el equipo. Es una declaración de intenciones", afirma Núñez.

La jerezana ya ha empezado a recoger premios de este corto incluso antes de ver la luz. Este fin de semana se ha alzado con el Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ / Pecera Estudio 2024 en la 62ª edición del Festival Internacional de Cine Gijón 2024.

La canción original es Cuba y tiene el compás de grandes artistas como Daymé Arocena (nominada en la última edición de los Latin Grammy), Harold López-Nussa y Rafa Caballero. En definitiva, One Way Cycle "es un equipo de gente de mucho talento de España, Portugal y Cuba", y que seguro que recogerá merecidos reconocimientos.

Alicia, Margara y Adela

Alicia Núñez siempre pone en mayúscula un nombre de mujer. En 2021 y tras años guardado en su cajón sacó a la luz La primavera siempre vuelve, la historia de su abuela Margara que cautivó al público y le valió una nominación (entre otros muchos reconocimientos) a los Goya en 2023.

Productora, guionista y directora, Alicia ha trabajado en más de 25 proyectos de animación para compañías como BRB Internacional, Aardman Animations o Ánima. En 2018, fundó junto a varias compañeras MIA, Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación en España y fue su primera presidenta electa.

Actualmente, está al frente del departamento de desarrollo de cine de Ánima, es co-productora ejectiva de Aztec Batman de Max que se estrenará el año próximo y es miembro de la Academia española de Cine.