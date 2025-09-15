El almacén Obramat de Jerez celebra con sus más de 100 colaboradores una jornada de bienvenida previa a su inauguración

Obramat, la empresa retail de referencia de distribución de materiales en el mercado de la Construcción y Reforma, ha celebrado este lunes 15 de septiembre una jornada de bienvenida a los más de 100 colaboradores de su segundo almacén en la provincia de Cádiz, situado en Jerez en el parque Comercial LUZ Shopping y cuya apertura está prevista para finales de año.

Tras un proceso de selección que comenzó el pasado mayo, el equipo jerezano se compone de una mayoría de colaboradores/as que se incorporan por primera vez a la compañía. Además, en línea con la estrategia ‘Human First’ de Obramat y como parte de una práctica habitual en la compañía, se ha impulsado la movilidad interna y gracias a ello, varias personas procedentes de otros almacenes en España y Portugal han podido trasladarse a Jerez, regresando a su ciudad natal y desarrollando aquí su carrera profesional.

Para este almacén se han seleccionado más de 100 perfiles con experiencia en el sector de la reforma y la construcción, todos ellos con una gran actitud y entusiasmo por unirse a la gran familia naranja creada por la compañía.

Asimismo, en línea con uno de los principales compromisos de OBRAMAT, cada colaborador/a recibirá de media más de 40 horas de formación durante los tres primeros meses de implantación, asegurando así la alineación con los valores de la compañía y su apuesta por ofrecer un excelente servicio a los clientes.

Una jornada de inmersión con la familia de OBRAMAT

Por la mañana, la centena de colaboradores de Obramat Jerez se han reunido en el almacén y han recibido una emotiva bienvenida de la mano del equipo de managers del almacén junto a los compañeros de RRHH.

Según José Manuel Zarza, Director Regional de la zona Sureste: “Hoy es un día muy especial porque, tras meses de preparación, podemos dar la bienvenida oficial a la familia Obramat Jerez. En esta jornada hemos querido compartir con el equipo nuestros valores y nuestra manera de entender el negocio, poniendo siempre a las personas en el centro. Estamos muy orgullosos de haber reunido a un grupo de profesionales tan comprometidos, la mejor combinación del talento local con el talento interno de otros Almacenes. Estoy convencido de que juntos daremos el mejor servicio a los clientes jerezanos.”

Una imagen del almacen Obramat que abrirá a final de año en Luz Shopping.

Posteriormente, todos los colaboradores han recibido una sesión de formación corporativa de la compañía, un repaso por su historia, su misión, sus valores, su cultura, la organización y toda la actividad que se realiza desde los Almacenes.

Además, se ha llevado a cabo una serie de dinámicas de grupo para generar vínculos y una acogida cercana. Después de realizar presentaciones originales entre todos, se han realizado algunos juegos, como por ejemplo la construcción de un puzle que han firmado todos los colaboradores/as, para que se quede en el almacén a modo conmemorativo.

María del Carmen Medina, Responsable Regional de RRHH de la zona Sureste ha asegurado que “este primer día marca el inicio de un proyecto compartido: juntos construiremos el futuro de OBRAMAT Jerez”.

OBRAMAT Jerez

OBRAMAT Jerez será el segundo almacén de la compañía en la provincia de Cádiz y el séptimo en Andalucía, donde ya cuenta con los almacenes de Alcalá de Guadaíra y Bormujos en Sevilla, Málaga, Córdoba, Vícar (Almería) y Los Barrios (Cádiz). Además de los más de 100 empleos directos, la firma generará también empleos indirectos derivados de los servicios externalizados. Con esta nueva apertura, OBRAMAT continúa con su propósito de favorecer el desarrollo del tejido industrial regional con una clara tendencia por los proveedores locales andaluces.

El nuevo establecimiento ofrecerá al Cliente más 20.000 referencias de las mejores marcas, con stock asegurado, estructuradas en nueve grandes secciones: materiales de construcción, madera, herramientas, ferretería, electricidad, sanitario, fontanería-calefacción, cerámica y pintura.