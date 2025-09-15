La Bonoloto del domingo deja dos premios de más de 30.000 euros en Jerez

Loto World, despacho receptor nº 42.135 donde fue validado uno de los dos premios de la Bonoloto en Jerez.

El sorteo de la Bonoloto correspondiente al domingo 14 de septiembre ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 138.077,78 euros al propietario de un boleto sellado en San José de la Rinconada (Sevilla). De segunda categoría -cinco aciertos más el complementario- se han registrado tres acertantes, dos de ellos en Jerez de la Frontera y uno en San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), que cobrarán cada uno un premio de 33.473,40 euros.

Los boletos ganadores en Jerez fueron validados en la Administración de Loterías nº 18, situada en Hipercor, y en el despacho receptor nº 42.135, situado en Avda. Lola Flores.

El boleto de seis aciertos ha sido validado en la administración de Loterías número 2 de San José de la Rinconada y es uno de los dos acertantes de primera categoría junto a otro sellado en Granollers (Barcelona), según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha sido la conformada por los números 7, 14, 17, 21, 23 y 35 con el 9 de complementario y el 0 de reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 1.820.100 euros.