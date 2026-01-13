Alumnos de la UCA en Jerez presentan sus campañas de concienciación creadas para Afanas

Una jornada de la asignatura Creatividad Publicitaria impartida en el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UCA en el Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz celebra este martes un acto de presentación de campañas publicitarias de fin social creadas por el alumnado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el marco de la asignatura Creatividad Publicitaria.

El evento tendrá lugar en el Campus de la Asunción en Jerez de la Frontera y está orientado a dar a conocer los proyectos desarrollados para la AFANAS Jerez, entidad dedicada a la atención de personas con discapacidad intelectual.

Los trabajos han sido elaborados por estudiantes organizados en grupos, bajo la supervisión de David Selva, profesor del departamento de Marketing y Comunicación, con el objetivo de diseñar propuestas creativas que contribuyan a la concienciación social en torno a la discapacidad intelectual y a la difusión de la labor que desarrolla AFANAS Jerez.

Las campañas presentadas parten de un encargo real y están concebidas para su posible implementación y difusión, lo que añade un componente profesional y aplicado al proceso formativo del alumnado.

La jornada se iniciará a las 15.00 horas con la presentación pública de las campañas ante el jurado y el público, una sesión que se prolongará hasta las 16.30 horas.

Posteriormente, el programa incluye dos conferencias profesionales a cargo de Mar Bousada, egresada de la Universidad de Cádiz y actual Creative Copywriter en la agencia Be a Lion, y Víctor Huelva, también egresado de la UCA y director de arte en la agencia RK People.

Ambas intervenciones permitirán al estudiantado conocer de primera mano experiencias profesionales vinculadas al ámbito de la creatividad publicitaria.

Tras una franja de deliberación del jurado, el evento se retomará a las 19.00 horas con la intervención de Manuel Gómez, director gerente de AFANAS Jerez.

A continuación, tendrá lugar la entrega de premios y menciones de honor, en la que se dará a conocer la campaña o campañas seleccionadas para su ejecución y difusión por parte de la entidad social.

El jurado estará compuesto por profesorado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, profesionales del sector publicitario y representantes de AFANAS Jerez, garantizando así una evaluación que combine criterios académicos, creativos y de adecuación a las necesidades reales de la asociación.

La campaña ganadora pasará a formar parte de las acciones de comunicación de AFANAS, reforzando el impacto social de la iniciativa.

Este acto se enmarca en el proyecto de innovación docente Proyectos de Creatividad Aplicada: una experiencia de aprendizaje por servicio en publicidad, una iniciativa que persigue acercar al alumnado a la ideación y ejecución de campañas reales, al tiempo que se fomenta la responsabilidad social tanto del estudiantado como de la propia Universidad de Cádiz.

El proyecto plantea una metodología de aprendizaje por servicio, en la que el proceso formativo se vincula directamente con una acción de utilidad social.

La iniciativa alcanza con esta convocatoria su sexta edición y ha sido reconocida en el ámbito universitario, al haber obtenido en distintas ediciones el Primer y el Tercer Premio en Innovación y Mejora Docente concedidos por la Universidad de Cádiz.

Estos reconocimientos avalan una propuesta docente que combina formación académica, transferencia social y colaboración con entidades del entorno.

Hay que recordar que AFANAS Jerez es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1964 que trabaja por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Su labor se basa en un acompañamiento integral a lo largo de todo el ciclo vital, adaptando apoyos y servicios a las necesidades cambiantes de cada persona y promoviendo la autodeterminación, la autonomía personal y la inclusión social en condiciones de igualdad.