Ya puedes solicitar el Bono de Alquiler Joven 2026, en Jerez: requisitos, cómo y dónde tramitarlo

Vuelve el Bono de Alquiler Joven a Andalucía. La Junta reabre el plazo para solicitar el Bono Alquiler Joven, que concede 250 euros mensuales a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en régimen de alquiler en la comunidad. El objetivo es responder a las nuevas solicitudes que quedaron fuera en anteriores convocatorias. Para ello, cuentan con una dotación presupuestaria en 34,2 millones de euros. En las dos fases previas se tramitaron un total de 24.463 solicitudes, de las cuales 17.418 resultaron favorables, según los datos oficiales.

Cuándo puedes solicitar el bono

El proceso para solicitarlas arranca este martes, 13 de enero, a partir de las 16:00 horas. Aquí, el tiempo cuenta, dado que, se cierra la admisión de solicitudes al alcanzar las 15.000. Las nuevas peticiones serán tramitadas según un procedimiento basado en el orden estricto de llegada. Desde la Junta subrayan que no se trata de un concurso, sino de un procedimiento administrativo limitado según el número de solicitudes determinado. De ahí que, el plazo será cerrado al alcanzar las 15.000 solicitudes, garantizando así el control del gasto público destinado a la ayuda.

Cómo solicitarlo

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto a disposición de los solicitantes un manual de ayuda y un documento de preguntas frecuentes , con el fin de reducir errores y agilizar el proceso.

, con el fin de reducir errores y agilizar el proceso. Se recomienda revisar la documentación antes de iniciar el trámite, especialmente teniendo en cuenta que cualquier fallo puede retrasar o invalidar la solicitud en un sistema donde el tiempo juega un papel clave.

Requisitos

En materia de ingresos, se exige no superar tres veces el Iprem cuando se trate de una persona sola, o cuatro veces el Iprem en el caso de unidades familiares, un umbral que busca focalizar la ayuda en perfiles con mayor dificultad de acceso a la vivienda.

cuando se trate de una persona sola, o cuatro veces el Iprem en el caso de unidades familiares, un umbral que busca focalizar la ayuda en perfiles con mayor dificultad de acceso a la vivienda. La vivienda o habitación alquilada debe constituir la residencia habitual y permanente, un requisito que se acredita mediante el empadronamiento municipal. Además, la convocatoria establece límites máximos de renta, que oscilan entre 900 y 600 euros mensuales según el municipio y el tipo de contrato, y entre 380 y 300 euros en el caso de alquiler por habitaciones. Estos topes no incluyen otros conceptos asociados al contrato, como garaje, trastero o gastos de comunidad.

Dónde solicitar el Bono de Alquiler Joven

La solicitud debe presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (Veaja), utilizando certificado digital y el sistema AutoFirma. La Junta insiste en la importancia de completar correctamente todos los pasos del proceso, ya que cualquier incidencia puede dejar fuera a los solicitantes en una convocatoria marcada, una vez más, por la alta presión de demanda.