Solo faltó el público en el Circuito

A pesar de la pandemia, Jerez vivió su Gran Premio de Motociclismo. No fue un sábado con la afluencia que había en los años previos a la crisis del coronavirus; pero sí hubo ambiente motero en algunos puntos de la ciudad, especialmente en la avenida de Europa.

En la ciudad, desde primeras horas de la tarde no fue difícil toparse con grupos de motoristas en caravana recorriendo la ciudad o protagonizando concentraciones en algunos enclaves, en algunos casos tratando de evitar la presencia policial. Por desgracia, en algunos casos hubo que lamentar que en estas aglomeraciones no se cumpliera ni con el distanciamiento interpersonal ni con la obligatoriedad del uso de la mascarilla.

Al igual que sucediera en la tarde del viernes, la avenida de Europa, a la altura de la tienda El Motorista, se volvió a convertir en uno de los lugares preferidos por estos aficionados para reunirse a ambos lados de la acera mientras contemplaban las motos que pasaban o decidían parar. Y como es habitual, algunos aprovecharon para presumir de sus máquinas quemando ruedas. Este enclave estaba custodiado por los agentes de la Policía Nacional y de la Local que trataron de que la situación no fuera a mayores actuando tan pronto alguien trataba de hacer alguna exhibición para deleite de los allí congregados. En este lugar se identificaron a algunos motoristas e, incluso, se interpusieron sanciones.

Por contra, la avenida Álvaro Domecq no fue en esta ocasión otro de los puntos de mayor afluencia teniendo en cuenta que buena parte de los establecimientos de ocio de esta zona continúan cerrados. Mientras, en el centro se vivió el ambiente habitual de una jornada de sábado, con el añadido de que muchos bares y restaurantes se engalanaron con farolillos y exornos flamencos para recordar que, aunque no haya Feria del Caballo este año, el espíritu festivo no se ha perdido.

Eso sí, y con el objeto de tratar de burlar la presencia policial que había por los puntos habituales de concentración, por redes sociales se convocaron algunas concentraciones en puntos más alejados de la ciudad. Fue el caso de una aglomeración que se produjo a primeras horas de la tarde en el aparcamiento situado junto al Cementerio de La Merced, en el extremo este de la ciudad. Minutos después de que empezaran a circular vídeos por redes sociales, los agentes policiales acudieron para disolver el encuentro sin mayores consecuencias.

Mientras tanto, la tranquilidad fue la tónica dominante en el entorno del Circuito. Eso sí, a pesar de que las autoridades habían hecho un llamamiento a los aficionados para que no acudan al trazado de velocidad durante el fin de semana (el acceso a las instalaciones está limitado únicamente a los autorizados por la organización de la prueba), hubo motoristas que se acercaron a lo largo de la jornada para curiosear. De hecho, en la jornada del viernes la seguridad del Circuito localizó a un sujeto que trató de acceder a las instalaciones subiendo a la valla. Tras llamar a la Guardia Civil, se le interpuso la correspondiente sanción, según se apuntó en la mañana de ayer desde la Subdelegación del Gobierno.

Esta no fue la única incidencia reseñable ocurrida en el trazado en la tarde del viernes. El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, apuntó en la mañana de ayer que en el entorno del trazado la Guardia Civil detectó un dron de un particular que fue inmovilizado puesto que el espacio aéreo en esta zona se encuentra cerrado. Ahora bien, José Pacheco achacó a un despiste del propietario y negó que en algún momento tuviera intención de acceder al trazado.

A pesar del cierre de las instalaciones deportivas, durante la jornada de ayer algunos aficionados que trataron de aprovechar el paisaje abrupto que rodea el trazado para buscar una atalaya donde contemplar algo de los entrenamientos de ayer. De hecho, algunos pensaron en los accesos de la zona norte del trazado, pero se toparon con que los caminos estaban totalmente sellados.

Mientras, en Jerez, en la noche del viernes, la alcaldesa señaló durante una visita junto al subdelegado del Gobierno en la provincia al Centro de Coordinación del trazado (Cecor), señaló que fueron multadas cinco personas de otras localidades que fueron localizadas en Jerez fuera del horario del toque de queda. También apuntó que la aglomeración producida a media tarde de ayer en la avenida de Europa fue rápidamente resuelta por los efectivos policiales incidiendo en el incremento de los controles por distintos puntos de la ciudad durante estos días.