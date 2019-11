La ambulancia que atendió al guardia civil que murió por infarto no era el 061, según el comité de empresa

El delegado del comité de empresa de EPES-061 Cádiz, César Sáez, ha señalado que la ambulancia que atendió al guardia civil que murió en su domicilio por un infarto no detectado según los abogados de la familia, no fue del 061 ya que en Conil, lugar de residencia del fallecido, no existe cobertura de estas ambulancias. No obstante, desde el comité admiten que la llamada sí pudo hacerse a través del servicio del 061, que decide en cada momento en base a criterios médicos el tipo de ambulancia que se envía a un domicilio.

El comité de empresa muestra sus condolencias a la familia del fallecido y recuerda que desde hace tiempo se está reclamando una mayor implantación de los recursos del 061 en la provincia, "ya que son los mismos desde hace 20 años".

Los hechos denunciados se produjeron el pasado 10 de enero, cuando el agente estaba en su domicilio y empezó a encontrarse mal. En un primer momento se llamó al centro de salud San Sebastián de Conil, para que un médico acudiese a la casa, pero según los abogados de la familia, se le "denegó dicha asistencia por falta de personal".

Según las mismas fuentes, la segunda llamada se hizo al 061, que envió una ambulancia, pero se le diagnosticó un cuadro de vértigos y mareos. Una hora después el agente falleció en su domicilio y los profesionales de otra ambulancia del equipo DCCU que acudió le realizó maniobras de reanimación, pero solo pudo confirmar el fallecimiento.

La muerte se debió a un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, es decir, según los abogados, a consecuencia de un infarto que no se dectectó.