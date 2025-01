Amigos del Museo: poderoso caballero es Don Dinero

El museo arqueológico cuenta con extenso fondo de monedas recuperadas de diferentes actividades arqueológicas, donaciones, o procedentes del antiguo depósito, algunas de las cuales se exponen en la planta baja, en la sala XI, que está dedicada en exclusiva a la numismática, junto a paneles en los que se explican los métodos de acuñación y cuestiones relativas a la producción monetal.

Las monedas abarcan desde época prerromana (monedas hispano-cartaginesas) hasta el siglo XIX, y se muestran en bloques por períodos históricos.

Es uno de los ítems más importantes en los yacimientos, pues no sólo nos informan de aspectos clave para comprender la sociedad, como la economía, la religión o la forma de gobierno, entre otros, pero no sólo eso, sino que además reflejan el carácter del poder público que las ha creado, ofrecen casi siempre una cronología precisa, y permiten conjeturas acerca del contexto regional en el que se enmarca el yacimiento o sociedad que las crea. No obstante, la información que aportan debe ser contrastada en el marco del análisis del conjunto de datos que un yacimiento aporta, además del registro monetal.

Hay ejemplares muy interesantes, como un calco hispano-cartaginés que debe ser relacionado en el contexto de la presencia de Cartago en la zona, un semis de Cerit, ceca envuelta en el misterio al no haber sido localizada aún, pero que se presupone cercana a la actual ciudad de Jerez, y un dírham almohade procedente de la calle José Luis Díez, donde se encontró un tesorillo oculto en los días previos a la conquista castellana de la ciudad y que salvo tres ejemplares depositados en nuestro museo, el resto se halla en el museo arqueológico de Sevilla.

El antiguo director del museo, D. Manuel Esteve Guerrero, donó una importante colección que constituye la base de la exposición, pero desgraciadamente se desconoce la procedencia y contexto de la mayoría, lo que implica la pérdida de buena parte de la información que podrían aportar.

Para saber más: GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. y BARRIONUEVO CONTRERAS, F. J. (2020): Guía Catálogo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. La historia de Jerez a través de sus colecciones. Ed.: Asociación de Amigos del Museo y Presea S.L.