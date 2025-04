Manuel Lombo en Jerez: "Soy una persona muy constante, voy paso a paso"

Un viaje sonoro en el tiempo; un devenir de emociones a través de la música, un recuerdo a la banda sonora de toda una generación; la forma de expresión de un artista que tributa con su voz al maestro, por el grandioso patrimonio melódico que llega intacto hasta nuestros días.

El cantante sevillano Manuel Lombo ofrecerá este viernes, 4 de abril, a las 20 horas, en el Teatro Villamarta el espectáculo 'De Manuel a Manuel' en el que desarrollará un amplio recorrido por la obra de Manuel Alejandro, incluyendo canciones de diferentes épocas del jerezano, en un compendio de éxitos, a través de los que se recordará de igual manera, a las figuras que los popularizaron. Con una elegante puesta en escena, -seña de identidad de Lombo- y un variado registro de estilos y sonidos, esta visión sobre la obra de uno de los autores de más relevancia de nuestro país, se convertirá sin duda, en un nuevo deleite para el público asistente. El artista estará acompañado en el escenario por el piano de Chico Pérez, la guitarra de Fernando Iglesias 'Mae', el violonchelo de Manuel Moro, las palmas y coros de Laura Marchena y Cristina Tovar y la percusión de Pablo Núñez.

Pregunta.¿Por qué Manuel Alejandro?

Respuesta.Bueno, creo que llevo, de manera inconsciente, durante muchos años, haciendo canciones suyas. En los primeros discos siempre había una letra final que era en directo y, bueno, pues una vez grabé 'Qué sabe nadie'. Después, con 'Bambino' también había incluido varias canciones y todo de manera un poquito inconsciente. Y cuando me he dado cuenta, había una gran parte del repertorio a lo largo de estos años que era de Manuel Alejandro. Eso, unido a que durante la pandemia tuve la oportunidad de conocerlo, pues realmente se ha creado un nexo de unión que ha hecho también que busque más canciones suyas, que investigue un poco sobre su obra a través de conversaciones que hemos tenido y me iba explicando cómo había hecho cierta canción. Entonces, despertó en mí un entusiasmo y dije, bueno, pues el próximo espectáculo que tenga lo voy a hacer todo de canciones tuyas y lo voy a llamar así, 'De Manuel a Manuel'.

P.Es un proyecto muy deseado.

R.Sí, y además se ha prolongado mucho en el tiempo a la hora de desarrollarlo, porque realmente lo tenía pensado desde hace bastante tiempo, o sea, lo tenía en la cabeza desde hace mucho. Ha sido ahora cuando ha llegado el momento y lo he planteado y se ha hecho. Yo creo que si no todos los españoles, casi la mayoría de los españoles, por supuesto los latinoamericanos, saben sus canciones, de todas las generaciones, lo que pasa que muchas veces no identificamos que son suyas. Canciones que hemos oído de toda la vida y decimos, ah, ¿pero esta también es de Manuel Alejandro? Efectivamente, entonces yo creo que es que en el subconsciente de todos, en esa memoria musical, está la figura de Manuel Alejandro. Totalmente.

P.Un detalle que el estreno del espectáculo sea en Jerez, en la tierra de Manuel Alejandro.

R.Pues sí, totalmente. Y también casualidad porque realmente yo la primera fecha de este concierto que cerré fue en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla. Y como yo suelo trabajar en el Villamarta cada vez que tengo un espectáculo, le propusimos este y nos dijeron tal fecha, Y dijimos, oye, pues mira, se va a anticipar incluso a la de Sevilla. Así que el estreno es en Jerez y tiene mucho sentido además, porque Manuel Alejandro es de Jerez, o sea que yo creo que ha ido todo muy rodado.

P.¿Qué le ha comentado Manuel Alejandro sobre este espectáculo?

R.Bueno, yo en todo momento estoy en contacto con él. Le he pasado el repertorio, le voy preguntando. Es más, para el homenaje que le hicimos en Tío Pepe Festival un montón de artistas, en agosto de 2021, yo elegí una canción que se llama 'El amor acaba', muy conocida en América con José José, que aquí en España grabó Rocío Jurado, y no fue de esos grandes éxitos. Entonces, Manuel Alejandro me preguntó por qué había escogido esa canción, que aquí no es de las mías conocidas. Y yo le dije, pues mira, maestro, es que a mí me encanta esta canción. Y hace dos semanas, en el programa de El Hormiguero, le preguntaron por su canción favorita y él dijo, 'El amor acaba', y la recitó. Me gustó mucho saber que, bueno, en cierto modo teníamos esa conexión. Aparte, hay otra canción que cuando se hizo ese homenaje en Jerez, Manuel me dijo que por qué no la cantaba, que nunca ha querido que la grabe ningún cantante, una canción que él le escribió a su mujer y que, aunque él se ha inspirado mucho en ella para hacer muchas canciones, esa precisamente era muy directa para ella, y no había querido que la cantara nadie. Se llama 'Cuántos años', y me lo contó, y que le encantaría que la hiciera yo. Así que, me la he apropiado un poquito y la llevo también en este espectáculo.

P.¿Le genera cierto respeto que sea en Jerez, en la tierra de Manuel Alejandro, el estreno?

R.No sabría qué decirte porque como siempre me encuentro tan cómodo en Jerez, pues eso me va a ayudar. A ver, un estreno es un estreno, tú te enfrentas un poquito sin saber, porque por mucho que tú ensayes, no es lo mismo una puesta en escena. Me va a ayudar, porque así también me va a quitar la presión de Sevilla, del Maestranza, que quizás tenga más respeto en Sevilla. Cuando uno va a cantar en su tierra, siempre tiene más miedo. Y como Jerez siempre es tan amable conmigo y siempre tengo tantas cosas bonitas guardadas en el corazón de Jerez, que no deja de ser una responsabilidad, pero más por el hecho de que sea un estreno, de que porque sea Jerez. Porque me siento muy feliz, me va a gustar, creo que me va a ayudar mucho.

P.Comenta que es más un espectáculo que un concierto.

R.Sí, porque además es un espectáculo muy continuo. No voy a hablar, sino que va a ser una canción tras otra, entonces eso va a hacer que te metas en la obra de Manuel Alejandro.

P.Y bien acompañado, guitarra, piano, violonchelo, palmas, coro y percusión.

R.Sí, y bueno, tengo que destacar que me acompaña el piano Chico Pérez, que es también otro asunto que tenemos ahí pendiente, hacer algo juntos. También le gusta mucho Manuel Alejandro y le apetecía mucho hacer esto juntos. Estoy muy agradecido a Chico porque él es un gran artista en solitario. Recordemos que este año ha hecho la música de la campaña de Andalucía para el pasado 28-F. Entonces, siempre quieras que no, el unirte a otra persona, dice mucho de su carácter como artista, porque en definitiva, el que está anunciado soy yo, y el que él venga conmigo siendo una figura a mí me produce mucho respeto hacia su persona y un sentimiento muy entrañable, porque realmente somos muy amigos.

P.¿Cómo ha sido la tarea de selección de canciones?

R.Metía y sacaba, y ahora me acordaba de esta y la metía. Y hace cuestión de un mes, no más, de repente descubro una canción de uno de los discos que le hizo a Luis Miguel, y digo, por Dios, esta canción por tango entra estupendamente. Todo el repertorio está muy acoplado al estilo de Manuel Alejandro, y de todo el repertorio hay tres temas que cambian un poco el estilo y que va a mi terreno, porque también entiendo que el público quiere ver de mí una parte que tengo ahí más cercana al flamenco, que no puedo dejar de hacer. Pero después es muy fiel todo el repertorio al estilo musical de Manuel Alejandro en cuanto a canciones.

R.Yo siempre lo digo, yo nunca me he considerado cantaor de flamenco. Yo aumenté un poquito el repertorio musical, no me quedé como cantaor. Por amor y respeto al flamenco, no quiero confundir a la gente. Yo soy cantante, aunque vengo de hacer flamenco y luego mi música siempre tiene una reminiscencia del flamenco, por eso me dedico a una música aflamencada. En este caso, es una parte muy de canción ligera, que es de Manuel Alejandro, y tiene esos dos o tres temas que sí son más a la bulería y al tango.

P.¿Con qué se queda de Manuel Alejandro?

R.Mira, me quedo absolutamente con todo. Tengo guardado cada mensaje de WhatsApp que nos enviamos porque, además, siempre hay una complicidad, un poco de sentido del humor. Después, me fascina que, con la edad que tiene, está absolutamente lúcido, rápido y, sobre todo, con entusiasmo. Sigue entusiasmado con la vida en general. Y me parece un mérito. Nosotros, que nos encontramos cansados de la lucha, de la batalla, y Manuel, con esa edad, cómo se sigue enfrentando. Hace poco se ha ido a América, le han dado un homenaje, ha hecho un viaje larguísimo, después va a televisión. Él sigue teniendo mucha energía. Tiene intención de venir a Sevilla, si se encuentra bien, o sea, imagínate. Yo creo que me quedo con su vitalidad y con esa cercanía. Y a nivel artístico, yo creo que nos ha dado una obra maravillosa que va a perdurar durante muchísimo tiempo. Yo creo que como las grandes obras clásicas.

P.¿Y qué hay que aprender de Manuel Lombo?

R.Pues, mira, yo creo que habría que aprender el no desalentarse. Yo estoy haciendo una carrera muy de paso a paso. Porque es verdad que yo no he tenido nunca un gran éxito, esto que llaman la gente pelotazos, nunca lo he tenido, jamás. Y siempre entiendo que estoy como en un continuo examen. Pero, por otro lado, miro hacia atrás y yo siempre he sido, gracias a Dios, un artista que se ha encarrilado mucho en los teatros. Todos mis conciertos son siempre en grandes teatros, que no me falta. A lo mejor no he llenado un estadio o no he sido lista de ventas, pero siempre cierro el año con una media de 30 conciertos en sitios siempre muy en condiciones. Y esto es un logro. O sea, no eres un artista, no eres famoso, yo no me considero una persona famosa, me considero un artista popular. Muchas veces me encantaría dar un salto más a nivel nacional, pero luego pienso que no me falta el trabajo. Me siento respetado por mis compañeros, tengo un sitio en la música, una parcelita en la televisión, vinculada además a la música, no he tenido que hacer otra cosa, que no me hubiese importado porque a mí la tele me gusta mucho y si me ponen a presentar el tiempo, lo hago gustoso, pero no he tenido que dejar eso. Yo creo que ha sido por la constancia. Soy una persona bastante constante.