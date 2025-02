4 años esperando una reconstrucción mamaria con colgajo DIEP

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez, AMMA, ha dado un golpe en la mesa ante el escandaloso tiempo de espera para una reconstrucción con colgajo DIEP, intervención que sólo se realiza en el Hospital de Puerta del Mar. "Venimos denunciando desde hace tiempo que esta intervención tiene hasta cuatro años de espera, agotando todos los plazos de garantía de respuesta, por los que desde AMMA nos preocupamos por introducirlos".

"Nos dicen que hay escasez de cirujanos plásticos, que sólo hay una persona en toda la provincia. Los quirófanos además no se abren por la tarde... Sabemos que hay muchas mujeres afectadas, de hecho, una mujer de la asociación lleva un retraso de 1.000 días (el plazo de garantía por decreto es 180 días). Esto es lo que denunciamos y por lo que vamos a movilizarnos", subraya la presidenta de AMMA, María José López.

"Lo más difícil para una asociación es la continua lucha. En 2013 empezamos una trayectoria durísima para conseguir llevar al Parlamento Andaluz la reconstrucción mamaria e introducir una proposición de ley para que estuviese dentro de las garantías de respuestas quirúrgicas, como cualquier otra operación ya incluida. Esto se aprobó por unanimidad tras un sin fin de idas y venidas, hasta conseguir en 2016 lo que hoy por hoy existe para todas las mujeres mastectomizadas de Andalucía, acortándose el plazo de lista de espera a 180 días. Desde ese mismo momento se lograron aligerar en Jerez, Cádiz y otras ciudades andaluzas las listas de esperas de estas operaciones", señalan desde AMMA. Se recortaron las listas de operaciones, excepto la del colgajo diep, que en 2016 tenía un retraso de dos años. Ahora van por 4 años.

Este retraso provoca "una cantidad desorbitada de mujeres desesperadas, esperando una solución que no llega. Hemos abordado todo tipo de diálogo sin que nadie pusiera solución a corto plazo. En este trayecto nos han operado por goteo y cuenta gota a algunas de nuestras mujeres cuando tenían agotados sus plazos. Hemos decidido que no queremos seguir así. Queremos lo que es nuestro por decreto ley. Sabemos que la sanidad en estos días pasa por tiempos delicados, pero que no tenemos ninguna culpa de haber tropezado con tan mal bicho y que, como consecuencia, tuvimos que vernos sin pechos y con la única ilusión de terminar esa pesadilla con ellos reconstruidos", denuncia López. Por todo ello, AMMA ha convocado una concentración el próximo 12 de marzo en el Hospital Puerta del Mar de 11 a 12.30 horas.