El Ampa del colegio Andrés de Ribera solicita a la Junta una solución a las aulas mixtas

A pocos días para que comience oficialmente el curso escolar 2025/26, el AMPA del CEIP Andrés de Ribera ha vuelto a pedir a la Consejería de Educación una solución a la creación de aulas mixtas en dicho centro educativo, tanto en segundo ciclo de Educación Infantil como en el primer ciclo de Primaria.

Las familias han mostrado su preocupación ante esta situación que "supone la pérdida de recursos docentes y la limitación de la capacidad de matriculación continua durante el curso escolar, cerrando vacantes en un centro de compensatoria como el nuestro".

A pesar de las movilizaciones de las familias, de la implicación de la AMPA, FLAMPA, FEDAPA, así como del apoyo mostrado tanto por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez como por la oposición, "a día de hoy seguimos sin una solución efectiva".

"Confiamos en que, tras la incorporación del nuevo delegado de Educación —con quien tuvimos ocasión de reunirnos en junio y que nos transmitió su apoyo— esta situación pueda revertirse", aseguran desde este colectivo. "Ello permitiría recuperar los recursos perdidos, garantizar la matriculación permanente durante todo el curso y, en definitiva, asegurar el derecho a una educación de calidad y a la libre elección de centro".

Desde la AMPA se asegura que se está "realizando un esfuerzo constante por calmar el malestar de las familias, ya que la existencia de aulas mixtas repercute directamente en la calidad de la enseñanza. Actualmente, todavía hay familias que desean matricular a sus hijos en nuestro centro y no pueden hacerlo por falta de plazas, viéndose obligadas a separar a sus hijos en diferentes colegios".

Por todo ello, "instamos a la Junta, al futuro nuevo delegado de Educación y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez a que, de manera urgente y conjunta, articulen una solución antes del inicio del próximo curso escolar".

Finalmente, "invitamos tanto a la Delegación Territorial como al Ayuntamiento a visitar nuestro centro y conocer de primera mano la gran labor educativa, social y de inclusión que se desarrolla cada día en el CEIP Andrés de Ribera".