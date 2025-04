Las ampas de Jerez protestan contra los recortes en la educación pública

Representantes de 16 ampas de colegios de la ciudad, además de miembros de la Flampa, Marea Verde, sindicato Ustea y Adelante Jerez se han concentrado en la mañana de este martes 22 de abril a las puertas del Ayuntamiento para protestar contra los recortes en la educación pública.

La iniciativa, promovida por Ampas Activa, reclama a la Junta de Andalucía una política educatica "acorde con la situación actual de los centros", exigiéndole además la inversión en "recursos" y negando la "eliminación de líneas que está afectando a los colegios e institutos públicos".

Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa, ha criticado que "año tras año se siga tratando mal a la educación pública, ya no sólo a los colegios, donde este año antes de la escolarización se ha vuelto a condicionar a la gente, sino también a institutos porque también han recortado líneas este año en centros como el Elena García Armada, Álvar Núñez y Santa Isabel de Hungría".

Desde la Flampa se ha insistido en que esta concentración "ha sido una iniciativa de Ampas Activas" y pretende además que sirva para "reducir la ratio que al fin y al cabo mejora el aprendizaje, la atención a la diversidad y, bueno, y el trabajo, el día a día de las personas que trabajan en los centros educativos".

Las ampas han criticado "el hermetismo absoluto y la falta de comunicación" que existe actualmente en la delegación territorial, y ha lamentado que "no nos pasen información a las ampas de temas como las comisiones territoriales, algo que antes sí ocurría".

Concentración ampas de Jerez contra los recortes en la Escuela Pública

Por su parte, Federico Miguel, de Marea Verde, ha denunciado que "este año se ha alcanzado el récord de desvío de dinero público al mantenimiento de la enseñanza concertada, con más de mil millones de euros. Se habla de administrar bien los recursos públicos y así se intenta justificar el cierre de líneas".

Miguel ha recordado que "cuando se crearon los conciertos, se crearon porque no había suficientes colegios públicos para escolarizar a toda la población hasta los 16 años. Hoy ese problema no existe. La asistencia de los conciertos está injustificada y se siguen blindando los conciertos educativos y se siguen destinando a cantidades ingentes de dinero, prácticamente sin control, cuando son completamente innecesarias. Yo le diría a la opinión pública qué pensarían si se cerrasen plantas del Hospital de Jerez porque se quedan sin clientes clínicas privadas que no podrían sino hacer el negocio. Ese es el planteamiento que se está haciendo con la pública con todo el descaro y se quiere justificar con una determinada libertad que no existe". Es más, ha indicado que desde que gobierna Moreno Bonilla "se han cerrado ya 3.000 unidades públicas".

Desde Marea Verde se ha exigido a la administración una mejor "planificación, y que haya diálogo y transparencia, pero no una actitud autoritaria como la que está manteniendo la administración Educativa".

Finalmente, las ampas han comunicado que ya tienen autorización para la manifestacion que llevarán a cabo el próximo viernes 9 de mayo por las calles de Jerez a partir de las seis de la tarde para protestar contra estos recortes.