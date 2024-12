Ana Belén ofrecerá un concierto en Jerez

La cantante Ana Belén se suma al cartel de las próximas confirmaciones de Tío Pepe Festival en González Byass. Lo hará el 19 de julio de 2025, dentro de su gira 'Más D Ana', que recorrerá 19 ciudades españolas el próximo año, cuando también publicará un nuevo álbum.

Después de seis años desde su último tour oficial, 'Vida', Ana Belén anuncia esta gira, en la que repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de su inminente trabajo, y para la que las entradas saldrán a la venta este jueves 12 de diciembre, a partir de las 12.00 horas, a través de su página web: anabelen.es. Así, la artista estará acompañada de una banda de músicos dirigida por David San José y, de momento, hay 19 ciudades confirmadas.

Precisamente, los conciertos arrancan el 26 de abril en Roquetas de Mar y le seguirán las ciudades de Valladolid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Mérida, Madrid, Jerez de la Frontera, Marbella, Albacete, Sevilla, Santander, Murcia, Granada, Córdoba, Gijón, Donostia, A Coruña y Pamplona, donde la cantante acabará el 13 de diciembre.

La XI edición de Tío Pepe Festival llega con una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los icónicos escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas.

La XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando al grupo The Beach Boys, a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor, a la banda estadounidense Train, Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas, el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con figuras como Territorio Jerez. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.