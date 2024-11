The Beach Boys ofrecerán un concierto en Jerez

Tío Pepe Festival 2025 suma a su cartel a la banda que revolucionó para siempre el universo del pop con su inconfundible y característico sonido de armonías vocales. Los californianos The Beach Boys, parte de la banda sonora vital y emocional de varias generaciones de amantes de la música y una de las bandas más aclamadas por la crítica, actuarán el 29 de julio, escribiendo un antes y un después en la memoria musical de quienes se den cita a las 22.15 horas de esa noche de verano en el especial enclave jerezano.

La trayectoria de la mayoría de los grupos del pop se pueden resumir enumerando cuántos éxitos han cosechado y cuántos miles o millones de álbumes han vendido. Mediciones convencionales que se quedan cortas a la hora de evaluar el impacto de The Beach Boys, una de las propuestas centrales de Veranea en la Bodega 2025. La banda, fundada en la ciudad de Hawthorne en 1961, ha vendido más de 100 millones de álbumes y derribado fronteras geográficas, culturales y generacionales. Desde la década de los 60 ha colocado en las listas de éxitos de todo el mundo más de 80 canciones; 36 de ellas presentes en el Top 40 de EEUU (el mayor número de canciones de un grupo de rock estadounidense) y cuatro, en el Billboard Hot 100. Su influencia en otros artistas abarca todo el espectro musical. Sus canciones -entre otras tantas ya inmortales, Surfin'; Fun, Fun, Fun, California Girls, Warmth of the Sun, Good Vibrations o Kokomo- han cambiado para siempre el panorama musical, sirviendo de inspiración a muchos de los artistas más relevantes de la historia del pop y el rock. La prestigiosa revista Rolling Stone incluyó su redondo Pet Sounds en el número 2 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y a The Beach Boys en el número 12 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

Al frente de The Beach Boys, Mike Love, cantante y letrista aclamado por la crítica y miembro fundador cuyo liderazgo ha guiado a la banda a lo largo de décadas de evolución musical. Junto a él, en el concierto del Tío Pepe Festival 2025, el compositor Bruce Johnston, ganador de un Grammy y parte de The Beach Boys desde 1965. La formación actual incluye al director musical Brian Eichenberger, Christian Love, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago y John Wedemeyer, quienes siguen honrando y ampliando el legado de actuaciones en directo de la banda. La del Tío Pepe Festival 2025, en la Bodega Las Copas, forma parte de su The Sounds of Summer Tour. Las entradas podrán adquirirse desde hoy mismo en la página web de Veranea en la Bodega www.veraneaenlabodega.com.

La XI edición de Tío Pepe Festival llega con una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los icónicos escenarios del Patio de la Tonelería, a las 22:00 horas y la Bodega Las Copas, a las 22:15 horas, ofreciendo al público una experiencia memorable en el corazón de ambas bodegas.

La XI edición del Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor, a la banda estadounidense Train, Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas, el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Coque Malla, Pastora Soler, Maldita Nerea, Marina Reche y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. Además, el flamenco de raíz brillará en el ciclo Solera y Compás con figuras como Territorio Jerez. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.