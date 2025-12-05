Anabel Azuar Quartet lleva este domingo a los Claustros el concierto 'Villancicos Anglosajones'

Los Claustros de Santo Domingo acogen este domingo, 7 de diciembre, a las 19 horas, el concierto 'Villancicos Anglosajones' a cargo de Anabel Azuar Quartet, con entrada libre hasta completar aforo. El cuarteto ofrecerá un repertorio de temas navideños internacionales presentados bajo la atmósfera de los ritmos del jazz y el swing, con clásicos como: Rudolph the Red-Nosed Reindeer, White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, The Christmas Song, Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Sleigh Ride, What Are You Doing New Year’s Eve?, Winter Wonderland, Silent Night, Jingle Bells Rock, I’ll Be Home for Christmas, y Jingle Bells.

En cuanto a la trayectoria de los miembros del grupo, la cantante Anabel Azuar es Máster en Artes Escénicas URJC. Grado en Artes Visuales y Danza por la URJC en la especialidad de Teatro Físico y del Movimiento. Grado en Interpretación, Escuela Cristina Rota. Estudia piano en el Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez de la Frontera (Cádiz), y desde 1996 lidera la formación de Jazz, Anabel Azuar Quartet.

Inma Vicedo (piano), tras iniciar sus estudios de música en la casa Hammond, cursa la carrera profesional de música clásica en la modalidad de piano en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Interesándose en otros estilos musicales, recibe clases de piano flamenco del maestro Carlos Torijano y adquiere sus primeras nociones en el campo del Jazz en el Taller de Musics de Barcelona. Ha actuado como solista en algunos de los más prestigiosos hoteles de España, Andorra y Marruecos, y colaborado con diversas formaciones. Actualmente, sigue recibiendo clases en la Escuela de Jazz de la UCA, de profesores de reconocido prestigio como José María Carles, Juan Sáinz o Carlos Villoslada.

Juan Sainz (batería) es grado profesional en percusión por el Conservatorio Manuel de Falla, Cádiz. Formado en seminarios nacionales e internacionales de Jazz con profesores como Max Roach, Joe Hunt, Billy Hart, Bob Gulotti, Marc Miralta o Jeff Ballard. Toca con numerosos artistas del panorama nacional, así como en festivales nacionales e internacionales de Jazz. Profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de la UCA desde 1997. Recientemente ha publicado el libro En Clave Flamenca sobre la percusión actual en el flamenco junto a Malick Mbengue.

Ildefonso Marín (contrabajo), multiinstrumentista, es uno de esos músicos de oficio, curtido por la experiencia de toda una vida dedicada a la música. Comienza su formación de piano con 8 años, da su primer concierto con 13, y desde entonces tocará el piano, la batería, la trompeta, el contrabajo y por último el vibráfono, en un sinfín de proyectos y formaciones con músicos como Carlos Villoslada o Pedro Cortejosa. Actualmente participa en el proyecto Power of Three.