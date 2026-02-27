Los andaluces que van al gimnasio pueden deducirse hasta 100 euros en la Renta 2025-2026

Ir al gimnasio genera beneficios fiscales a quienes viven en andalucía quienes podrán deducirse hasta 100 euros en las cuotas de gimnasio y otras actividades deportivas. Esta nueva deducción fiscal que se incorpora en el Presupuesto autonómico para 2026, tiene como finalidad el fomento de la práctica deportiva como parte de la estrategia de salud pública. En concreto, la deducción será del 15% de los gastos en ejercicio físico, con un máximo de 100 euros por persona. Uno de los aspectos más destacados es que se pueden beneficiar de ella todos los declarantes que residan en Andalucía, con independencia del nivel de renta.

Además, esta rebaja fiscal tendrá efectos retroactivos, de modo que, la medida forma parte del Presupuesto autonómico para 2026, aprobado por el Parlamento, y entró en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Es decir que, la campaña de la renta que incluirá esta nueva deducción tendrá lugar, como cada año, entre los meses de abril y junio de 2026, cuando los contribuyentes presenten su declaración por los ingresos de 2025. Será entonces cuando se aplicará esta deducción en el apartado autonómico del IRPF.

¿Quiénes son los beneficiarios?

La Junta calcula que la medida beneficiará a 785.000 contribuyentes, lo que se traduce en un ahorro conjunto de aproximadamente 36 millones de euros. En concreto el nuevo artículo que se integra en la Ley de Tributos de Andalucía dice así: "Tendrá derecho a aplicar esta deducción el contribuyente que haya satisfecho de forma efectiva, total o parcialmente, las cantidades que constituyan el gasto objeto de la deducción, siempre que las actividades se realicen por las personas a que se refiere el apartado 1. Cuando el gasto haya sido satisfecho por varios contribuyentes, la deducción se aplicará en función de las cantidades efectivamente abonadas por cada uno, respetando en todo caso el límite previsto en el apartado". Es decir, cuando el gasto es compratido, será prorrateada.

¿Qué se puede deducir?

Los pagos deducibles incluirán:

Cuotas de gimnasios

Centros deportivos

Clubes

Federaciones y entidades similares que promuevan actividades físicas.

Documentación necesaria y requisitos

Para poder deducir el gimnasio, deberás justificar los gastos ante la Agencia Tributaria si te lo requieren. La documentación básica es:

Facturas o justificantes bancarios: Deben ser facturas legales emitidas por el centro deportivo, gimnasio, club o federación.

Deben ser facturas legales emitidas por el centro deportivo, gimnasio, club o federación. Información obligatoria: La factura debe contener el NIF del gimnasio, tu NIF, fecha y concepto (cuota, inscripción).

La factura debe contener el NIF del gimnasio, tu NIF, fecha y concepto (cuota, inscripción). Justificante de pago: Recibos bancarios o extractos que demuestren el pago de la cuota.

Claves de la deducción por la práctica deportiva Porcentaje de deducción : 15 % de las cantidades satisfechas.

: 15 % de las cantidades satisfechas. Gastos deducibles : cuotas de pertenencia o adhesión a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, federaciones deportivas y secciones deportivas o de recreación deportiva de otras entidades no deportivas.

: cuotas de pertenencia o adhesión a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, federaciones deportivas y secciones deportivas o de recreación deportiva de otras entidades no deportivas. Personas beneficiarias : el propio contribuyente, su pareja o cónyuge y las personas que generen derecho a mínimos familiares.

: el propio contribuyente, su pareja o cónyuge y las personas que generen derecho a mínimos familiares. Límite máximo: 100 euros anuales por contribuyente.

Andalucía por la senda del bienestar

Con la incorporación de Andalucía, ya son cuatro las comunidades autónomas que reconocen en su normativa fiscal el valor de la práctica físico-deportiva como ámbito merecedor de incentivo público directo a la ciudadanía, aunque existen diferencias en porcentajes, límites económicos y requisitos. La Rioja fue la pionera en 2023 y más tarde se sumaron la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Las cuatro poseen un patrón común: utilizar el IRPF autonómico como herramienta de salud pública, prevención y bienestar.

“No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental”, ha señalado Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos." Además, la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales”.