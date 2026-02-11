Si vives de alquiler en Andalucía, te puedes deducir hasta 1.200 euros en la Renta de 2026

Este año la Renta trae muchas novedades, entre estas, nuevas deducciones que sitúan a Andalucía, según algunos expertos, a la vanguardia de la protección fiscal para inquilinos. La Junta de Andalucía ha confirmado la entrada en vigor de una ampliación sustancial en la deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual, que pasa de los 900 euros anteriores a un máximo de 1.200 euros anuales. Este 2026 los andaluces pueden convertir su declaración de la renta en una hucha con la que ahorrar de verdad, ya que, el 'cheque alquiler' andaluz de 1.200 euros está pensado para devolverlo al bolsillo del ciudadano.

Sin duda, dicha ampliación puede suponer un balón de oxígeno para quienes viven en ciudades como Jerez donde se ha experimentado una subida del 9,6% en el precio medio de una vivienda en alquiler en ta sólo un año. En este tiempo, el precio del alquiler en Andalucía sube un 1,7% en su variación mensual y un 6,3% en su variación interanual, situando su precio en 11,87 euros el metro cuadrado al mes en enero.

Esta ampliación de la deducción por el alquiler de vivienda habitual supone un balón de oxígeno para más de 35.000 ciudadanos que, debido al precio de los alquileres en provincias como Málaga, Sevilla o Cádiz, dedican gran parte de su sueldo a la vivienda de alquiler. Esta medida forma parte de la séptima bajada de impuestos de la Junta de Andalucía y busca movilizar el ahorro de los contribuyentes hacia el consumo y la estabilidad familiar. Otra de las novedades son los colectivos que pueden solicitarla, ya que nose trata de una deducción universal.

Beneficiarios de los 1.200 euros

El porcentaje de deducción es del 15% de las cantidades pagadas, con los límites máximos ya mencionados de 1.200 o 1.500 euros. El Gobierno andaluz considera prioritarios los siguientes colectivos:

Jóvenes menores de 35 años.

Mayores de 65 años . Para proteger las pensiones más bajas.

. Para proteger las pensiones más bajas. Víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo .

y víctimas del . Personas con discapacidad: En este caso, la cifra puede alcanzar los 1.500 euros anuales.

Requisitos económicos

La Junta ha establecido unos límites de ingresos muy claros. En este 2026, la suma de tus bases imponibles (general y del ahorro) no puede superar los 25.000 euros en tributación individual o los 30.000 euros si haces la declaración conjunta.

Además, es obligatorio reunir las siguientes condiciones burocráticas:

Identificar al arrendador mediante su NIF en la declaración. Que el propietario haya depositado la fianza en el AVRA (Junta de Andalucía). Antes de acabar el trimestre, pide a tu casero el justificante de depósito de la fianza. Si no lo tiene, aún estáis a tiempo de regularizarlo para que puedas desgravarte el alquiler. Que se trate efectivamente de tu vivienda habitual. Hacienda procede a la comprobación mediante el padrón y el consumo de suministros.

Más allá del alquiler: Otras deducciones andaluzas

El "paquete fiscal" de 2026 en Andalucía viene con sorpresas adicionales. Junto al alquiler, la Junta permite ahora deducir gastos que hasta ahora eran impensables: