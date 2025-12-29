Fin de año con yoga frente al mar
Organizada por Ro Albert, la cita se celebrará el 31 de diciembre, desde las 11,00 horas, en la playa de Fuentebravía, con la compañía musical de Sebastián Serpell
Como ya es tradición, el estudio 'Con alma yoga' de Ro Albert en El Puerto de Santa María ha preparado una mañana de fin de año especial en la playa de Fuentebravía. En esta ocasión, será una práctica de yoga con la compañía musical de Sebastián Serpell.
La propuesta comenzará a las 11 horas y la información y reserva de plazas se pueden hacer en los teléfonos: 625 16 63 92 (Rocío) y 644 19 51 02 (Sebastián). El precio será de 12 euros.
Sebastián Serpell está especializado en música para danza, audiovisuales, meditación, yoga, etc., principalmente inspirada en la naturaleza.
Despedimos así el año con yoga frente al mar, buena energía y música en directo.
