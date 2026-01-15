El antiguo hospital Santa Isabel de Hungría abre el ciclo de 'Medicina y Sociedad' en Jerez

El siglo XIX comienza en Jerez con una gran tragedia: una grave epidemia de peste amarilla venida de Cádiz adonde llegó en un barco procedente de La Habana, se llevó a la tumba a más del 10% de la población. La misma con algunos rebrotes posteriores permaneció de forma endémica en nuestra ciudad durante al menos tres décadas, ello agravado por otra epidemia, esta vez de cólera morbo. En aquella época, cuatro eran los pequeños hospitales de caridad existentes en Jerez, entre todos ellos reunían no más de 40 camas.

Dicha situación hizo plantearse al Ayuntamiento la creación de un centro hospitalario que diera respuesta a los diversos males que sufría la ciudad. Para ello dispuso crear un hospital en el antiguo convento de la Merced, el cual quedó en propiedad del municipio tras el decreto de desamortización de Mendizábal llevada a cabo en 1835. Así, después de no pocas dificultades, el 26 de septiembre del año 1841 y tras varios meses de obras de acondicionamiento, se abre el nuevo Hospital Municipal para la asistencia exclusiva de hombres, ampliándose cinco años más tarde para mujeres

Hemos de decir que, con la apertura de dicho establecimiento hospitalario, y como uno de los pioneros en España, es superado el concepto de hospital de caridad dependiente en su mayor parte de la Iglesia e imperante en aquellos tiempos, para convertirse en derecho ciudadano sostenido con los fondos públicos. Destacados médicos locales ejercieron su labor en este centro, como los eminentes doctores: Ruiz de la Rabia, Revueltas y Montel, Hernández, Grondona o Fontán. Tenemos constancia desde el inicio del Hospital de un contrato con las Hijas de la Caridad por el cual éstas se hacen cargo del mantenimiento y cuidado de los enfermos.

Tras 130 años prestando un impagable servicio a los ciudadanos de Jerez, el ocaso del Hospital de Santa Isabel comenzó en 1968 con la apertura de la nueva Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, por lo que el concierto del Hospital Municipal con la Seguridad Social quedó extinguido, abocando a su cierre definitivo en 1972.

