La antología 'Jándalo. Poesía en La Janda' llega a la Fundación Bonald en Jerez

La Fundación Caballero Bonald de Jerez acogerá el lunes 27 de octubre, a las 19,30 horas, la presentación de la antología poética 'Jándalo. Poesía en La Janda', en un acto en el que intervendrán Jesús Malia (poeta y antólogo), Juana María Malia, Manuel Francisco Macías y Francisco Malia Sánchez (poetas incluidos en la antología). Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje

Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Vejer de la Frontera y Zahara de los Atunes son el ámbito de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, al que Jesús Malia regresa tras un largo periplo con intención de conocerlo y -en este ámbito tan reducido que es la poesía- ayudar a cohesionarlo.

La pluralidad y riqueza de las voces poéticas jandeñas está contrastada. Solo hay que recorrer la nómina de participantes en la antología: José Manuel Jaén Bernuz, Rosalía Gutiérrez, Antonio Barba García, Francisco Malia Sánchez, Francisco Malia Varo, Juana María Malia Pérez, Gema Estudillo, Alejandro Pérez Guillén, José Luis Rubio, Ramón Pérez Montero, Manuel Fernando Macías, Juan José Gutiérrez Gómez, José Antonio Sánchez Sánchez, Crisanto Calero Ruiz, Cristóbal Domínguez Durán, Manuel Manzorro y el propio Malia.