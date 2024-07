"Antonio Fernández no tendría que haber pasado ni un minuto más en prisión"

"Ni un minuto más tendría que haber pasado Antonio Fernández en prisión". Pasadas las siete de la tarde de este lunes, 15 de julio, salía del Centro Penitenciario Puerto III el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Doce días después de que el Tribunal Constitucional anunciara que había estimado su recurso de amparo, así como el del ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román, que ha salido este lunes de Sevilla I.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo atendió a los medios de comunicación congregados a las puertas de la prisión portuense, ya que Fernández salió sin hacer declaraciones. Del Hoyo lanzó "lo primero de todo, un mensaje de parte del señor Fernández de agradecimiento a la prensa por la atención y la espera. No está en condiciones emocionales de decir nada, pero me transmite eso. Asimismo, envía un saludo cariñoso y solidario a sus compañeros de dentro".

El abogado recordó que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Fernández, en la cárcel desde enero de 2023, y anuló parcialmente la condena por malversación, "algo que ahora no se puede medir al peso. Por decirlo de una manera gráfica, la gran parte de la malversación ha quedado anulada, la que se produce entre 2002 y 2009, y queda pendiente la que se produce entre 2000 y 2001 y alguna cosa suelta que no estaba amparado por al Ley de Presupuestos en el periodo siguiente". Explicó también que lo que se produce ahora es una retroacción de actuaciones al momento previo al dictado de la sentencia de condena "y el tribunal de Sevilla tendrá que dictar una nueva sentencia, con unos nuevos hechos, unos nuevos fundamentos de Derecho, una nueva subfunción de los hechos en los fundamentos y un nuevo fallo. Todo ello conforme a los parámetros dictados por el Tribunal Constitucional, que no son cualquier cosa en relación al procedimiento. Es decir, el suelo sobre el que se han asentado las sentencias de condena ha desaparecido y ahora mismo las bases sobre las que tribunal sentenciador tiene que pronunciarse son completamente distintas".

Sobre los 18 meses (más cuatro meses de prisión provisional en Morón de la Frontera) que Antonio Fernández ha pasado en la cárcel, Martínez del Hoyo apuntó que "en prisión los ha pasado. Hoy es un día de alegría que se desborda cuando un hombre queda en libertad, de cierta satisfacción profesional cuando el Tribunal Constitucional viene a reconocer lo que como defensa hemos estado defendiendo desde el principio, desde 2011. Pero detrás de eso, y si ponemos un poquito de cabeza fría, no es para estar contentos con lo que ha sucedido. Este procedimiento empieza en 2011, a mi juicio, y lo he dicho ante los tribunales, es un procedimiento que nace con una tara, una contradicción de origen que fue criminalizar la partida presupuestaria de las transferencias de financiación, considerar que cualquier utilización de las mismas constituía una prevaricación y que cualquier disposición de fondos públicos a partir de esa utilización de la partida era una malversación de fondos. Con todo esto se ha hecho una bola de nieve, una macro causa, que a mi juicio nunca debía haberse conformado en la forma en la que se hizo. Trece años después estamos volviendo al punto de retorno donde hay que poner una sentencia nueva, con un fallo que puede ser condenatorio o no".

"Esto merece una reflexión aparte", comentó además Del Hoyo sobre el retraso en la excarcelación de Antonio Fernández. La defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández denunció la semana pasada que el 3 de julio recibió la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su condena por el caso de los ERE, pero el fallo seguía sin ser comunicado a la Audiencia de Sevilla, que hasta este lunes no había podido por tanto pronunciarse sobre la excarcelación del ex alto cargo como ha ocurrido con los otros condenados por el delito de malversación. "El 3 de julio se hizo público el fallo de la sentencia con la estimación parcial del recurso del señor Fernández y la anulación de la sentencia de condena. Desde ese mismo momento, el señor Fernández no debió pasar ni un minuto más en prisión. Lo que sucedido en el intervalo es muy sorprendente y no sé cómo calificarlo. Se ha tratado, no por el Tribunal Constitucional, que habla a través de sus sentencias, pero desde ámbitos del Tribunal Constitucional que tienen que ver con la actuación de documentación y resoluciones, de manera diferente al señor Fernández que al resto de los beneficiarios de las sentencias de amparo, en cuyo caso se anticipó el fallo desde el mismo momento en que se produjo la deliberación y se supo cuál era la decisión del tribunal y con esa comunicación la Audiencia de Sevilla pudo liberar a varias personas. Algo que no se ha producido ni en el caso del señor Fernández ni el del señor Rodríguez Román. Doce días. Ni un minuto más tendrían que haber pasado en prisión desde que se hizo público el fallo de las sentencias", insistió.