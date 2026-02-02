Antonio Gallardo Monje será el pregonero de El Rocío 2026

La junta de gobierno de la Hermandad del Rocío de Jerez ha anunciado a Antonio Gallardo Monje como pregonero de 2026. Nacido en nuestra ciudad en 1.985 y cofrade de la Soledad y de la Hermandad del Prendimiento, de la cual ha formado parte de su Junta de Gobierno. Es miembro de la Peña rociera "Romero Verde". Antonio está casado y es padre de una hija.

Se da la circunstancia que llega este pregón del Rocío en el año en el que se está conmemorando el centenario del nacimiento de su abuelo, D. Antonio Gallardo Molina, quien ya pronunciara el pregón del Rocío en nuestra ciudad en tres ocasiones (1975; 1982 junto a Juan de Dios Pareja-Obregón; y 2004 junto a José Luis Zarzana Palma).

Pregonero de la Semana Santa de Jerez en 2018, Antonio, ha participado en numerosas ocasiones como pregonero, orador y conferenciante en distintas hermandades. Antonio, ha compuesto para muchos artistas de nuestra tierra, entre los que destacan, Jesús Méndez, Macanita, José Mijita, Paqui Méndez y es autor junto con Luis de Periquín de algunos de los éxitos de Así canta Jerez en Navidad como en "Un Canasto". En el año 2024 fue el ganador del primer premio del concurso nacional de letras de saetas de la peña la Buena Gente. Para nuestra hermandad ha compuesto las letras de la misa que actualmente canta nuestro coro en la Ermita del Rocío el Domingo de Pentecostés.

El Pregón tendrá lugar el viernes 1 de mayo de 2026 en la Real Bodega de La Concha de González-Byass.