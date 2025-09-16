Anuncian mejoras para que el parque y al área infantil de Las Pachecas cumplan la normativa vigente

La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de mejoras del parque y del área infantil de la barriada rural de Las Pachecas que va destinado a solucionar una serie de deficiencias y adaptar éste último a la normativa sectorial obligatoria vigente, "dando así respuesta a las demandas vecinales de la barriada, que habían trasladado al Ayuntamiento la necesidad de renovar estas zonas para que se conviertan en espacios saludables y seguros".

Como ha explicado la teniente de alcaldesa de Desarrollo Rural, Susana Sánchez, esta intervención tiene como objetivo el reacondicionamiento del parque y del área infantil de Las Pachecas, que no está actualmente operativo ni puede ser utilizado por los niños y niñas de la barriada debido a las carencias que presenta. Además, el parque infantil no cumple la norma vigente y, por tanto, no puede ser utilizado en condiciones de seguridad; así pues, para que recupere toda su funcionalidad, “vamos a ejecutar en breve esta intervención devolviendo a la barriada este espacio completamente remodelado y adaptado a la normativa para que los más pequeños puedan disfrutarlo con todas las garantías de seguridad”.

En líneas generales, el proyecto consiste en reorganizar los espacios y en volver a instalar las infraestructuras de uso público para el parque infantil, que está delimitado por valla de protección. Para ello, se aplicará una capa de sub-base de zahorra natural y se instalará la correspondiente solería de hormigón y un pavimento amortiguador de caucho de consistencia blanda; igualmente, se procederá a la instalación de juegos infantiles reglados.

Tal y como ha subrayado la teniente de alcaldesa, el acondicionamiento y mejora de los espacios de encuentro y de ocio familiar en la zona rural, como pueden ser los parques infantiles, “constituye una de las principales prioridades del gobierno local en la que venimos trabajando desde el primer día para que los vecinos y vecinas del Jerez rural tengan a su alcance y cerca de sus hogares lugares de esparcimiento y convivencia de más calidad, adaptados a sus necesidades y completamente renovados”.

Cabe recordar, que actualmente se ha procedido a la instalación de tres parques infantiles en La Ina, La Corta y El Portal con fondos procedentes del Plan ‘Cádiz Marcha 2024’ de la Diputación Provincial de Cádiz.