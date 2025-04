El apagón en el Hospital de Jerez: sin teléfono y con recetas a mano

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó ayer de que tras la caída eléctrica, el pasado lunes, se pusieron en marcha los grupos electrógenos de los centros hospitalarios, que permitieron mantener la actividad en quirófanos y UCI y prestar servicio eléctrico al resto de actividad en el horario de mayor afluencia. En los centros de Atención Primaria con servicios de urgencia, también se mantuvo la actividad gracias a sus grupos electrógenos propios. Tras el regreso de la luz, estos equipos empezaron ayer a ser recargados.

En el Hospital de Jerez se vivieron momentos de tensión, aunque la sensación fue de ‘control’ de la situación. José Antonio Aparicio, delegado de Junta de Personal, reconoce que “el equipo de dirección, con todo el problema que se originó, estuvo aquí dando la cara. Hay que ser honrado cuando las cosas se hacen bien y se intentan hacer bien”. Aunque todo el equipo arrimó el hombro para sobrellevar esta situación extraordinaria en el Hospital y se cubrieron las necesidades de la población, Aparicio relata que “el mayor problema estaba en que no se tenía acceso a las historias clínicas de los pacientes, con lo cual se tardaba más por parte del facultativo en poder tomar decisiones”.

Durante estas horas críticas, se tuvieron que repetir pruebas diagnósticas y las recetas se escribían a mano. “En Urgencias, por ponerte un ejemplo, los registros de entrada que se hacen a través de un sistema informático, se tuvieron que hacer manualmente, con un papel y un boli, y a los pacientes se les llamaba a viva voz”, cuenta. “Es cierto que teníamos alimentación de energía eléctrica, lo que no teníamos eran los programas, se cayeron todos los servidores. En otros momentos hemos tenido caída del sistema, pero por un par de horas, nunca hemos visto lo que ocurrió el lunes. De hecho esta mañana de martes aún se están haciendo algunas recetas de forma manual porque el programa no está al 100%”, remarca Aparicio, quien también cuenta que “las líneas telefónicas internas estaban sin servicios, no podíamos comunicarnos de forma interna, por ejemplo, con laboratorio o llamar al supervisor”.