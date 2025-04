Hay tres farmacias en Jerez que aún no han recuperado la conectividad tras el apagón

El corte de luz sin precedentes que ha sufrido el país en las últimas horas afectó a servicios fundamentales como el que dan las farmacias. Alberto Virués, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, reconoce que la situación que se vivió ayer fue de "caos, sobre todo porque no pudimos comunicarnos entre nosotros". De hecho, en Jerez hay tres farmacias que no han recuperado la conectividad.

Aún en ese escenario de total incertidumbre, Virués destaca que "la prestación farmacéutica se aseguró a todo el mundo. Nosotros activamos un sistema que se llama 'caída masiva', donde proporcionamos toda la medicación que necesita el paciente y después vamos incorporándola mediante un sistema que tenemos articulado. Entonces, en cuanto a prestación farmacéutica, todo bien".

A través de ese sistema se identifica al paciente por su AN, se comprueba el medicamento que necesita y el código que se tiene en la prescripción. "Nosotros podemos dispensárselo y ya después resolveremos. También tenemos otra cosa que se llama 'dispensación excepcional', que es cuando un paciente tiene un tratamiento crónico. Imagínate que lleva tomando en el último año su tratamiento para la tensión, y en un momento dado se queda sin medicación y no tiene cita con el médico hasta dentro de dos semanas, pues en ese tiempo le podemos proporcionar un envase y ya después también lo solventamos. Es decir, tenemos herramientas para que la población tenga asistencia a su medicación", subraya Virués.

El presidente del COF subraya que hay farmacias de la provincia que no han conseguido tener luz hasta las "cinco o las seis de la madrugada". Además, "hay algunos centros de salud que están funcionando correctamente y otros no. ¿Eso qué implica? Pues que hay personas que van a renovar el tratamiento o tienen un problema, necesitan una prescripción por parte del médico y no la están pudiendo conseguir. Entonces también vienen a la farmacia y nosotros le tenemos que dar solución".

"El criterio que le hemos dicho a todos los compañeros es primero nosotros tenemos que asegurar los casos de urgencia y críticos. Te pongo un ejemplo, con estos días de levante y tanta primavera, hay personas críticas con un ataque de asma que necesitan su inhalador. Evidentemente, eso es un caso crítico y nosotros le vamos a proporcionar la medicación, aunque no haya podido conseguir una receta de su médico por fallos en el sistema, pero sí tiene un informe", destaca el presidente del Colegio.

"La ventaja es que las farmacias para la gente son 'el barrio', tú conoces bien si la persona que está entrando necesita o no insulina. Conocemos a todos los del barrio. Que es cierto que a lo mejor la legalidad te dice una cosa, pero en estos días tenemos que mirar lo que el paciente va necesitando", remarca el presidente. Escenarios como la pandemia y el desconcierto del apagón de ayer "pone de manifiesto que somos puerta de entrada. Somos el establecimiento sanitario más accesible que tiene la gente. Ayer no fueron a la farmacia solamente a pedirnos medicación, mucha gente vino a que les diésemos tranquilidad y buscando información de lo que estaba pasando. Es un establecimiento sanitario para un barrio esencial y primordial. Cuando hay problemas la gente sabe que la farmacia está con ellos, tienen la total confianza de que la farmacia está a su lado".

Los medicamentos de las neveras en las farmacias

Virués informa de que las neveras de las farmacias obligatoriamente llevan un registro de temperatura. "En cuanto a los medicamentos de frío, que tienen que estar entre 4 y 8 grados, nosotros ya hemos proporcionado herramientas y listados, porque no todos se echan a perder cuando salen de ese rango".

"Hay varias temperaturas que para nosotros son críticas. ¿Ha alcanzado el medicamento temperaturas de 25 grados? ¿Cuánto tiempo? Eso es lo que estamos controlando y lo que hemos proporcionado a todos los compañeros. Por ejemplo, hay una vacuna que no puede estar más de cuatro horas por encima de 8 grados y otros medicamentos que pueden estar 'x' días por debajo de los 25. Hoy hemos mandado un aplicativo donde poniendo el nombre del medicamento te va a decir qué cantidad de tiempo puede estar fuera de esos 8 grados. Tendremos que repasar nuestro estocaje y todo lo que esté fuera de rango y haya podido tener alguna anomalía, fuera", detalla Virués.