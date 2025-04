El apagón en Jerez: "La situación en la ciudad está normalizada"

Aunque a las cuatro de la tarde del lunes ya hubo zonas de Jerez con luz no fue hasta pasadas las tres de la mañana del martes cuando se restableció de manera generalizada el suministro eléctrico en toda la ciudad. Mientras, en la zona rural, la luz se terminó de restablecer aproximadamente a las seis de la mañana, según los datos facilitados por la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, en una comparecencia pública que realizó en la mañana de este martes en la Jefatura de la Policía Local tras una reunión que mantuvo con los principales responsables de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. De hecho, se apuntó que a la hora de su intervención pública la luz había vuelto a la ciudad salvo en algunos puntos “muy concretos”, como el caso de algunas zonas de la calle Corredera, que se fueron resolviendo conforme avanzó la jornada.

Tanto la alcaldesa como los máximos responsables de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y del Parque de Bomberos incidieron en la ausencia de “incidencias reseñables” y en que la ciudad ya se encuentra en una situación de “normalidad” tras el apagón producido en todo el país en la jornada del lunes, aunque García-Pelayo apeló a que la ciudadanía siga teniendo “prudencia” porque se siguen viviendo “horas extrañas y complicadas”. El suministro de agua ya se encuentra también normalizado tras resolverse el problema de mayor calado con el fallo que se produjo en la estación de bombeo de Los Villares, que dejó sin suministro hasta ya entrada la noche del lunes a buena parte de la zona noroeste de la ciudad. No obstante, desde el Ayuntamiento se informó de que hay disponibles varios camiones cisterna para aquellas viviendas qu esigan teniendo problemas de agua ya que no tengan suficiente presión.

Teniendo en cuenta que parte de la ciudad estuvo a oscuras durante la madrugada del lunes al martes, los efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil reforzaron su presencia en la calle para ampliar las zonas de patrullaje, aunque tanto el comisario de la Policía Nacional, Francisco García Carrasco, el jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales, como el capitán jefe de la Guardia Civil en Jerez, Luis Galván, incidieron en la ausencia de “incidencias delictivas” durante esas horas a oscuras. “Una noche normal dentro de lo que cabe”, resumió el máximo responsable de la Policía Local. Los tres cuerpos incidieron en que se produjeron numerosas actuaciones de carácter “humanitario” y alguna que otra intervención en materia de seguridad al detectarse que un supermercado (no se especificó cuál) tenía las puertas abiertas, así como la detención de un individuo por un preseunto delito contra la seguridad vial.

Por su parte, el Parque de Bomberos realizó un total de 25 intervenciones vinculadas al fallo del suministro eléctrico durante la madrugada del martes. Así, se produjeron mayormente labores de ayuda a ciudadanos con movilidad reducida para que pudieran acceder a sus viviendas y se realizaron unos 14 rescates de personas atrapadas en ascensores. También tuvieron que atender varias “falsas alarmas” de incendio por generadores que empezaron a echar humo cuando volvieron a arrancar tras tener luz y procederon a sofocar un incendio en la cocina de una vivienda en la avenida de Sudamérica, en San Joaquín, al salir ardiendo una vitrocerámica tras regresar el suministro eléctrico.

Ahora bien, a esto se han sumado las intervenciones realizadas durante la pasada madrugada por el fuerte viento de levante que ha habido y que ha provocado que la ciudad estuviera bajo aviso amarillo hasta la media tarde de este martes. Así, hasta las tres de la tarde, realizaron unas 17 intervenciones por nueve caídas de árboles y tres para retirar techos metálicos situados en cubiertas, tres por saneamiento de fachadas o uno por retiradas de carteles publicitarios. Tambien tuvo que intervenir por el derrumbe de un muro medianero entre dos viviendas, la rotura de una tubería en la avenida Alcalde Álvaro Domecq o un incendio de pastos en la autopista AP-4.

La alcaldesa, junto a los responsables de Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.

Tras dar este balance de incidencias, García-Pelayo indicó que desde el primer momento que se produjo el apagón se priorizó dar “seguridad a los equipamientos estratégicos” e informar a la ciudadanía, de ahí que los policías se repartieran por zonas como la plaza de la Estación, los hospitales, los centros de salud con servicios de urgencia o los centros de mayores, además de gasolineras.

Tras esto, la alcaldesa hizo un llamamiento a los jerezanos para que mantengan la “prudencia” y sigan atentos “a todas las directrices que se marquen” por parte de las administraciones públicas. Y lanzó un consejo: “No nos confiemos. Yo no me subiría aún a un ascensor si no es necesario”.

La regidora también aprovechó su comparecencia para cargar contra el Gobierno central al que le reprochó el "apagón informativo" sobre la caída del suministro eléctrico en todo el país. "“No lo sabe Endesa y es lo más grave. Ellos mismos nos trasladan que no sabían con qué criterios se estaba restableciendo el suministro eléctrico. Nos preocupa de manera importante y también el ‘apagón informativo’ con el que hemos venido afrontando esta situación”, aseveró.