‘Aparca gratis en el centro’ repartirá 6.000 tickets de una hora en el parking de la Plaza del Arenal

La delegada de Comercio, Nela García, ha presentado, junto a la presidenta y el gerente de Acoje, Ana María Pérez y Alberto de la Villa, respectivamente, la campaña ‘Aparca gratis en el centro’ que posibilita una hora de aparcamiento gratuito en el parking de la Plaza del Arenal a clientes de los comercios adheridos.

El objetivo de esta acción es incentivar las compras en el pequeño comercio local y facilitar a los ciudadanos el acceso al corazón de la ciudad para realizar sus compras y disfrutar de su oferta gastronómica y hostelera.

Esta iniciativa se desarrolla íntegramente al amparo del ‘Plan Estratégico de Subvenciones’ del gobierno municipal y persigue impulsar la actividad del tejido económico y comercial del centro histórico, relanzando los atractivos del comercio tradicional y de proximidad.

En este sentido, García ha subrayado que “este es otro ejemplo de los buenos frutos que da la firma de protocolos y convenios de colaboración con las asociaciones de comerciantes y el ‘Plan Estratégico de Subvenciones’ que permite que el Ayuntamiento subvencione a las asociaciones y ellos a su vez pongan en marcha actividades que beneficien a sus asociados y a los clientes, en este caso con la promoción de aparcamiento”.

Además, la delegada ha destacado la importancia de facilitar el acceso al centro de la ciudad para motivar las compras y el contacto directo con el comercio de proximidad, resaltando que “la mejora de los autobuses urbanos también es otra de las apuestas del equipo de gobierno de María José García-Pelayo, lógicamente, por facilitar la movilidad a todo Jerez y especialmente al centro y los convenios que tenemos con los parkings para la tarifa plana que hay los fines de semana tanto en el parking de la Alameda Vieja como en el del Mamelón”.

Por su parte, Ana María Pérez, ha indicado que “queremos llegar a todos los jerezanos, que nadie diga que no puede llegar al centro o no puede aparcar porque le vamos a dar esa facilidad”.

La presidenta de Acoje ha comentado que “simplemente por ir a cualquier comercio o establecimiento de hostelería, todos los clientes, sean de Jerez o de fuera de Jerez, que es verdad que tenemos mucha afluencia de público de fuera, recibirán ese ticket para estacionar en la plaza del Arenal. Hay que decir que su uso será cuando el parking no tenga establecida la tarifa plana, por lo que la hora de parking que regalamos servirá para aplicarla un lunes o miércoles, por ejemplo, cuando no sea tarifa plana”.

Acoje repartirá 6.000 tickets entre los comercios y servicios que aglutina como asociación y todos estos establecimientos serán los encargados de entregar estos tickets independientemente del gasto que realice el consumidor, quien se beneficiará de esa hora de aparcamiento sin coste para su bolsillo. Al mismo tiempo, desde la asociación se señala que sólo serán válidas las compras efectuadas en los establecimientos incluidos en el listado oficial de comercios participantes en esta campaña, que se puede consultar en los canales oficiales de la asociación.

Esta promoción comenzará el próximo lunes 16 de febrero, y estará vigente hasta fin de existencias, siendo la validez de los tickets de lunes a jueves durante todo el horario operativo del parking y los viernes hasta las 18:00 horas.